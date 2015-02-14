玩噱头 爱情存单实为定存

2015年春节还没到，情人节就先映入眼帘，各家金融机构纷纷使出“情人节”专属招数吸引投资者，如买产品送手机、情人节理财收益比一般产品高0.2%等等。

记者调查发现，虽然目前各类产品打着高收益率、秀恩爱的旗号在招揽生意，实际上产品跟情人节本身没多大关系。理财专家表示，投资者在购买的时候还是应当认清产品本质，不要被包装浮夸的外表所蒙蔽。

噱头一：爱情存单实际收益仅3.3%

有银行的朋友近期在朋友圈贴出这样一则信息：“情人节即将到来，为她在银行存一张1272527元的定期存单，明年情人节，她将收获一份1314520(一生一世我爱你)的爱恋！当然，我们同样接受屌丝级别的12725.27！……”

点评：就是基准利率上浮20%的存款。爱情存单，说“我爱你”！乍一看以为是什么“高大上”的理财产品，但一算年化收益之后发现，实际收益为3.3%，也就是一年期基准利率定存上浮20%之后的收益。

但是，也只能说，今年连存款都开始互联网化，可见金融机构的日子并不好过，说明目前金融行业的现状，不仅要运用“互联网思维”，让平常的业务变得不再普通，而银行在业务方面的推广力度也比以前大了不少。

噱头二：理财产品收益率高0.2%须两人同行

多家银行也相应推出了“情人节”理财产品。昨日一家银行就高调宣布，2月14日将限量对情人或夫妻两人（只要一同）到银行网点办理理财，即可专享购买“情人节理财之共赢系列某期”产品，可投资期限183天，预期年化收益率为5.7%，比同业同期理财产品高0.2%以上的收益，并提供1亿元的额度。

点评：赶搭年前高收益率末班车。 据了解，随着央行的降息降准，目前市场的资金面趋松，而市面上的银行理财产品，无论是期限还是收益率都较为“乏力”。从往年经验看，春节前理财产品收益都比较高。此外，银行在情人节推出的产品还会比平时的理财产品收益率更高一些。

因此，建议投资者可抓住这班理财产品的高收益末班车，及时出手购买高收益理财产品以锁定高收益，给年终奖找个“好归宿”。

噱头三：买保险唯为爱情证明

不少保险公司也摩拳擦掌，将自家的保险产品搭上“情人节”顺风车。一家人寿公司在其网站上推出“爱情保鲜——让爱持续升温不打烊”的万能险产品，预期年化收益率为5.2%；另一人寿公司在其网站上推出的情人节特供版万能险，宣传的预期收益率为6.9%，若在三年内结婚或生子可额外赠送集分宝项目。

点评：实为理财型保险。不过记者调查发现，所谓“情人节爱的见证”更多的只是保险公司将原本的万能险或是投连险重新包装，打造成“爱情专属”。专业人士指出，这其实并不是保险公司新鲜开发出来的新险种，而是此前几家公司都一直在售卖的互联网保险产品，均是1000元起售的万能险或是投连险。不过除了打造理财型保险产品外，也有险企顺势推出了保障类的产品。专家提醒，每一类保险产品都是针对特定人群设计的，购买时不应跟风，因为一旦保单生效，退保将损失较大。

噱头四：互联网理财产品为抢人气送厚礼

P2P网贷也趁势拉客，由于P2P理财有高收益、低门槛的特点，赢得众多投资者的青睐。

记者调查发现，情人节来临，一贯是用互联网思维玩金融的P2P平台自然不甘落后，不仅是各类情人节红包满天飞，甚至有的平台趁机推出了情人节理财标的。如一机构推出的2月14日当天13时14分只要当天秒标就送88元红包；还有一家机构将在2月14日15时~17时只要投APP专享标，可获得惊喜利率，有可能超过20%的收益；而另一机构也打出广告，情人节礼物投资即送iPhone6吸引眼球。

点评：不要光看产品的收益。

随着风险控制能力等门槛限制的提高，P2P行业将迈入良性发展阶段，利率下降将是趋势。此外，业内普遍认为，年底和年后将会再现一批跑路的P2P平台，建议不要光看产品的收益，慎防一些平台趁年前和节日推出产品吸引眼球卷款逃跑。

提醒：别让“情人节”变成“情人劫”

“很多银行、保险只是将原本的产品套上了情人节理财的名头，用一种讲故事的包装方式进行金融产品的再次推广和销售，实际上产品跟情人节本身没多大关系。”理财专家表示，看到现在的金融机构都善于利用节日将原本让人难以接受、甚至完全不懂的保险、银行理财产品用讲故事的方式来进行推广，直接跟消费者拉近距离也是营销手段的一种创新，“不过消费者在本身购买的时候还是应当认清产品本质，不要被包装浮夸的外表所蒙蔽。”

“例如商业银行推出的‘爱情存单’、‘爱情纪念册’等业务，不过是些普通的定期存款和理财产品；而保险公司推出的‘爱情保险’也只是普通的万能险、投连险产品。”专家提醒，金融机构在情人节玩营销概念，用的这种新瓶装旧酒的方式未必划算，别让“情人节”变成“情人劫”。