俄罗斯车市2015年或崩落35% 中国车企形势严峻

据报道，2015年1月份，俄罗斯轻型车销量同比大幅下跌24.4%，包括中国自主品牌在内的大部分车企/品牌销量都遭遇跳水。分析机构预测2015年俄罗斯车市销量将骤降低35%，整车制造商在俄将遇“寒冬”。

小幅回升之后是暴跌

根据AEB欧洲商会数据，2014年12月俄罗斯市场轻型车销量从264,307辆同比小幅增长2.4%至270,653辆，2014年全年销量从2,777,547辆同比下滑10.3%至2,491,404辆。这意味着此前俄罗斯车市连续11个月的同比下挫在去年12月终结。这同俄罗斯卢布危机的反作用相关，在货币贬值的情况下，消费者更愿意购置汽车等保值能力较强的大件商品。

但在2015年1月份，货币危机有限的提振反作用消失殆尽，俄车市又迎来新一轮大幅下滑的局面，轻型车注册销量为115,390辆，较2014年1月份的152,662辆同比跌落24.4%。

普华永道预测称，2015年俄罗斯车市销量将在152万辆至175万辆之间，较2014年的234万辆（编者注：同AEB数据有所差异），年销量同比跌幅将从10%扩大到25%至35%。也就是说，俄车市可能今年崩落三分之一左右。

分析机构和业内人士将俄罗斯车市颓势归结于西方政治经济制裁、油价波动和市场调节。普华永道认为，地缘政治形势、原油价格、卢布汇率变化、贷款条件和国家政策扶持将是影响车市2015年销量的主要因素。

AEB汽车制造商委员会主席Joerg Schreiber打比方形容道：“如果（2014年）12月对许多市场参与者而言是一场盛大派对，那么（2015年）1月则等同于宿醉后遗症。与此同时，为了应对汇率变动，许多新年车款上调了价格，幅度远超平常水平。市场的价格变革仍在推进中，因此在最终消停之前，‘宿醉头痛’将会更加剧烈。”

各家车企也在针对俄罗斯市场变动进行调整，包括控制产出和下调销量目标。

雷诺-日产-伏尔加联盟将2015年在俄销量预期从之前的780,000辆下调至740,000辆，而该联盟2014年在俄销量从821,404辆同比下滑7.0%至764,245辆，即便有达特桑新低价品牌的加盟，也未能阻止跌势。

本月初，雷诺-日产CEO卡洛斯·戈恩还预测今年俄罗斯车市销量将下滑20%。雷诺俄罗斯工厂还因市场状况不佳而停工三周。

福特也预计俄罗斯问题将影响到欧洲车市的需求，其去年在俄销量骤跌38%。通用汽车则表示俄罗斯车市的“逆风”将对其减少欧洲业务亏损造成阻力。

中国车企压力山大

俄罗斯是中国车企的重要出口市场，部分自主品牌甚至在当地设厂投产。然而2014年中国车企在俄罗斯的表现随整体市场剧烈摆动，2015年1月则更是集体进入“寒冬”。

以在俄销量最高的力帆汽车为例，2014年12月其当地销量一度回升，从3,182辆同比增长21%至3,866辆，而2014年全年则从27,467辆同比下跌14%至23,619辆；2015年1月，力帆在俄销量同比跌幅达到32%，从1,118辆下跌至763辆。