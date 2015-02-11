欧洲经济低迷 多国向外国人“兜售”居留权

据2月11日报道，在欧洲经济萎靡不振之际，许多欧洲国家纷纷“售卖”本国的签证和居住权给国外富人，吸引他们成为自己国家的投资移民。这种做法虽能带来一定经济效益，但也有不少人担心出现安全隐患。

恒理顾问公司执行长梅杰说：“受经济危机影响，原本没有投资移民项目的国家开始认真考虑开办。各国政府现在都修改移民政策，吸引他们要的投资人。”

梅费尔(Mayfair)是英国伦敦市中心一个高尚住宅区，几十年来一直吸引全世界精英阶层前往定居。该住宅区靠近海德公园，其豪华住宅拥有宽敞的地下室和游泳池，动辄要价数千万美元。富有的外国人被此地吸引，是因为英国的移民政策较宽松，只要他们投资至少300万美元(约1862万人民币)，就可以在英国定居。

不过，在近来，一些其他欧盟国家也开始加入竞争。现在要拥有欧盟28国的通行证，只要区区28万美元(约174万元人民币)就可得到——这是拉脱维亚对投资移民的规定。这给富人提供了别样的选择。

一些受经济重创的欧盟国家如希腊和塞浦路斯，都纷纷开始提供这个常被称为“黄金签证”的项目。这些项目是给那些来自俄罗斯等国家，愿意花费巨资换取在欧洲工作或居住权的人。

如果在这些欧盟国家投资房地产或进行其他项目投资，这些富人便可快捷地得到居住权、甚至公民身份。这些“投资换取移民”的项目可以帮助填补一些国家已经快要枯竭的国库，特别是南欧国家。

据报道，美国每年也提供相应居留签证给一万名富人，只要他们投资超过100万美元(约620万人民币)，并且创造至少10份全职工作机会。

但在欧洲，这些项目并不被所有人接受。许多政治家都警告，政府在大量接受富人的同时破坏了对公民的定义。批评家认为，这些签证优先考虑那些有钱人，而不是在这些欧洲国家已生活许久的外国人，或那些受到自己祖国迫害的人。经济学家也质疑，这些新增人口是否真的会刺激经济增长。

葡萄杨政治家安娜•戈梅斯说：“这是以分期付款的方式出售国籍。黄金签证是一个疯狂的项目，因为它很显然是向欧盟国家输入有组织犯罪的渠道。”

报道称，欧洲的投资移民计划也特别吸引中国的新富豪。葡萄牙在2012年开始实行签证计划后，已吸引大量中国投资者。有相关数据统计，在过去两年内，葡萄牙政府已将约1800份黄金签证中的80%发给了中国投资人，他们向葡萄牙投资了超过10亿美元(约62亿人民币)。