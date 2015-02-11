美元汇率美股上扬 金价跌0.8%至1232.20美元

北京时间2月11日凌晨消息，美国股市周二午盘继续攀升。欧股同样小幅攀升，而黄金和油价则走低。外汇方面，美元汇率继续变强。

美股

美东时间2月10日12:01(北京时间2月11日01:01)，道琼斯(17729.21, 148.35, 0.84%)工业平均指数上涨76.38点，报17,805.59点，涨幅为0.43%；标准普尔500指上涨10.97点，报2,057.71点，涨幅为0.54%；纳斯达克(4789.72, 63.71, 1.35%)综合指数上涨36.34点，报4,762.36点，涨幅为0.77%。

欧股

欧洲股市周二收盘，斯托克斯50指数上涨1.10%，报3384.50点；德国DAX指数上涨0.88%，报10757.50点；英国富时100指数下跌0.09%，报6830.80点；法国CAC 40指数上涨0.99%，报4697.00。

黄金

纽约商业交易所黄金期货价格下跌6美元，报每盎司1236美元。

原油

原油期货价格下跌2.30美元，报每桶50.58美元。

外汇

美元指数自之前一个交易日的跌势中反弹，相对强势的美元意味着美元定价资产的交易和持有成本提高，对包括黄金在内的商品期货合约价格是不利因素。另一方面，希腊将与国际债权人达成一个新债务协议的希望有所强化，美股指数普遍走高，对黄金这种传统避险资产的投资吸引力也有压制作用。

美元指数开于94.50，触及日内高点94.88后回吐大部分涨幅。欧元/美元开于1.1329，触及日内低点1.1273后反弹收复几乎全部涨幅。英镑/美元开于1.5273，回落刷新日内低点1.5197后收复部分跌幅。美元/日元开于118.56，刷新逾四周高点119.61。