A股悄然进入立体交易新常态

2015年2月9日，上证50ETF正式上市交易，博弈进入新时代。如果说这一轮牛市加速了市场对杠杆交易的认知，那么期权产品的推出，就意味着A股市场将进入立体交易的新常态以及繁荣活跃的新时代。

我们首先要从顶层设计的角度来理解决策层启动资本市场期权交易的目标，就是要提升直接融资市场的比例，真正让市场在资源配置起到主导作用。而这一政策目标的重要前提条件需要让参与各方重新认识和配置中国资本市场，在提高效率的同时活跃交投，一改过往A股“重融资、轻投资”的尴尬地位，更有望改变一直以来“牛短熊长”的市场生态。

那么期权产品究竟有什么魅力，能对A股产生如此深远而重大的影响呢？相信有一定市场阅历的投资者，都容易联想到同样具有双向交易和T+0特点的权证，但是事实上期权与权证的玩法完全不一样，这是因为从供给角度看，当时在市场上交易的权证品种非常有限，仅少数上市公司和券商成为幸运儿，因而在很大程度上面对汹涌的市场热情，资金炒作和操纵非常明显，权证买卖的赌博实质也使得这个极具中国特色的品种最终走下历史舞台。相比之下，上证50ETF这类期权产品作为一种标准合约，在理论上的供给是无限的，抗操纵性、流动性和波动性都更加适中合理，再加上期权产品同时拥有杠杆和卖空功能，因此其价格发现功能和风险管理功能十分突出，这对于吸引长期投资者入市至关重要。

有些投资者会疑惑，期权产品允许做空，是不是一旦推出就会使A股下跌呢？另一些投资者也会想，期权产品可以T+0之后，资金会不会疯炒标的股呢？其实在我看来，这些观点都是停留在传统A股单边趋势投资的思维上，期权产品带给A股市场的变化，既丰富了市场生态，也促使市场环境更加成熟。说白了，期权产品本身并不会改变A股本身的运行方向，它改变的，更多是投资理念、策略和结构，也可以简单理解为“趋势不变，但波动变了”。市场的“脾气”会变得更加不可捉摸，在黑天鹅的谣言袭击时，短期非理性的波动会非常剧烈，当然，一旦谣言被击破，市场情绪的恢复也会变得相当猛烈。从这个角度看，尽管目前监管层对投资者参与期权业务设立了准入门槛，但是对于投资者专业能力和交易策略的要求提升了不止一个量级，更多的机会或许需要依靠机构的力量才能把握住。

那么这次上证ETF期权产品的推出，对于标的股本身的影响又是如何呢？从短期看，机构处于配置标的的交易策略，确实会增加这部分标的股的配置，已获得相应的市场影响力，但这并不会改变市场运行本身的趋势。只不过原来蓝筹股低迷如心电图的惨淡成交将会发生深刻的变化，因此波动带来的机会也会更多，这是第一点。第二点就是市场联动的逻辑也会改变，以前我们总是简单用行业轮动来理解资金流向，而上证50ETF的出现，将会重塑标的股的定价路径。也就是说以后期权标的股尤其是上证50ETF成分股的轮动，将会逾越行业本身。至于对于券商板块业绩的推动，从长期看，无疑是一个利好，这也是投资者应该要注意到的。

总而言之，上证50ETF的推出，将会打开A股市场立体交易的新常态，带来的是更多不一样的投资理念、资金和机会，需要的是投资者专业能力进一步的提升，现在这一时刻的到来，将给到我们博弈的未来带来新气象，现在只是开始，只有指数期权产品，慢慢地，等我们的个股期权也逐步走进我们视野的时候，可以肯定的是，未来市场只会因此变得更精彩，从这个角度来看，此刻的动荡，说白了，就是为未来埋下伏笔，打基础而已。最后，感谢我的学生煜融投资中大李骅熹博士对本文部分内容的贡献。