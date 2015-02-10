周二早盘沪深两大股指涨跌互现，沪指小幅低开之后就在券商、房地产等权重股的带动下成功翻红，而深成指表现则更加强势一些，早盘小幅高开便一路震荡上扬，四大股指全线翻红说明了当前股指已经成功渡过危险期，随着盘面上权重股的止跌企稳，家电以及民航等概念股的大幅拉升，股指今日成功站在了3100点位之上，权重与题材全线启动预示着大盘全线上攻在即。

从今日消息面来看，中国1月CPI同比增长0.8%，这是CPI自2009年11月首次低于1%，考虑到季节性因素的影响，通胀超预期回落显示出通货紧缩压力日益凸显，之不排除央行在继降准之后再度推行货币宽松政策，从央行今日动作来看，央行公开市场投放800亿元的流动性，及时对冲市场短期流动性风险，显示出市场流动性还不是制约股指反攻的障碍，短期股指连续阴跌之后，短线已经出现止跌企稳的信号。

盘面上，行业板块中除木业家具，保险和化纤行业飘绿以外其余全线飘红，其中仪器仪表，民航机场和交运物流行业领涨行业板块前三；而概念板块中，ST概念，S股和油改概念跌幅居前，网络金融，彩票概念和智能家居概念全线飘红，位居涨幅榜前列。

技术层面上，大盘运行至60日均线附近止跌企稳，考虑到大盘自2050点位启动以来从未跌破改支撑位，显示出该点位的重要性也说明了60日均线也是本来行情的生命线，大盘虽然日线趋势没有展开强势反攻，但是板块方面的调整已经接近尾声，多头力量底部累计明显，大盘重新收复5日均线之后全线反攻正式开启。

总的来讲，强势出击暗示全线上攻在即，权重股近期止跌迹象明显，大消费概念股强势崛起，在流动性充裕环境和改革红利两大驱动力推动下，中期市场强势格局仍有望进一步的延续，提醒投资者注意控制仓位，对于近期涨幅过高的个股以及高估值题材概念还需保持谨慎，而对于受益于改革红利的低估值以及低位盘整的个股应当积极配置，该类股主力资金建仓的迹象明显，有望在恐慌中迎接一轮新的主升浪行情的来临，建议投资者提前做好准备，布局高控盘的龙头品种。