融和友信出版发行《银行经济资本》

近日，由北京融和友信科技有限公司董事长兼CEO廖继全主编、公司专业团队智慧集结共同编辑的《银行经济资本》一书正式出版发行，为中国金融业再添管理法宝。

融和友信，系中国领先的新一代金融管理平台与服务提供商，一家专门为中国金融行业提供“管理咨询”+“IT专业服务”+“金融管理云平台”+“大数据服务”的高新技术企业。《银行经济资本》一书是融和友信团队为100多家银行机构服务经验与多年苦心产品研发的智慧结晶，是继2014年《银行价值经营》和《资金转移定价》之后，融和友信团队推出的又一本聚焦银行价值经营管理的力作。

经济资本是基于内部管理需要、对金融机构风险的全面度量，是一个优秀的全面风险管理必不可少的抓手和工具。通过经济资本，一个金融机构的所有风险都可以得到度量，而且不同种类的风险、不同业务的风险和不同金融机构的风险还可以进行比较。

经济资本并非起源于监管部门的外在要求，而是金融机构应对市场激烈竞争的自觉创新。可以说，经济资本是国际领先银行最近10年来最具创新性和最有影响力的管理工具，被广泛应用于银行风险的度量与管理、风险调整定价、资本的战略使用和最优分配、投资者价值创造角度的绩效度量、以及员工报酬的衡量等各重要领域。

但是有关经济资本的真正优秀著作仍然很少，尤其是对于银行实务业者而言，想要找到一本既原貌总结业界创新思维又完全契合实务需要的经济资本案头工具书是非常困难的。融和友信作为国内专注于中国金融业“管理咨询+IT服务”的专业公司，编纂并出版《银行经济资本》一书就是想填补这样的一个空白，旨在帮助中国金融机构真正了解和全面掌握有关经济资本工具的整套原理和方法，并切实加以有效应用。