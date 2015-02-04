停不下来 市场看好俄罗斯央行再降息

在俄罗斯央行1月30日意外降息之后，彭博通讯社调查的33位经济学家中有30人预计俄央行将在近期再次降息。其中21位经济学家相信降息节点将在4月末之前。

就在一周之前，大多数经济学家还都认为俄罗斯央行将至少维持利率到6月。不过随着1月末的意外降息，市场很快改变了看法。

俄央行此前意外降息200个基点至15%。央行表示，“经济活动放缓将遏制通胀进一步攀升。上月实施的紧急加息在稳定通胀和卢布贬值预期上起到的效果已符合央行的预期”。

Swedbank首席经济学家Nerijus Maciulis通过电邮向彭博通讯社表示，

俄罗斯央行将因为政治压力而选择进一步降息。

利率市场的走势也显示出市场对于俄罗斯央行进一步降息的预期。卢布三个月同业拆借利率下跌168个基点，暗示未来3个月内俄央行降息幅度1.68%。

俄央行行长Nabiullina周二表示，整体的货币政策依然相对紧缩，但是央行并不会因为对抗通胀而过度收紧政策，那样会给经济带来巨大的下行压力。

俄罗斯央行的下一次议息决议将在3月13日。

除了降息之外，许多经济学家还认为俄罗斯可能会采取资本控制。

Renaissance Capital驻莫斯科经济学家Oleg Kouzmin向彭博通讯社表示，

降息只是战术性行动，但不会改变整体的策略。中期来看，俄罗斯央行采取资本控制的可能性很大。