全球投资者增加现金持仓　五大事件加剧市场波动

路透公布的一项调查结果显示，全球投资者在1月提高了现金持仓，说明投资者正变得更加警觉。纵览之下，全球主要经济体货币政策走向分化、俄罗斯地缘政治风险、中国经济放缓、欧版QE的推出、以及希腊极左翼政府上台后欧洲政治的不确定性都给国际外汇市场更加难以预测。

路透在美国、日本、欧洲及英国对44个机构所做的月度基金经理调查显示，平均现金持仓比重跳升1.5个百分点至7%，创下2012年5月以来最高。其中股票平均持仓维持在48.2%的水平，而债券持仓比重从38.2%降至36.6%，地产持仓从2.6%降至1.9%，对冲基金及私募股权等另类资产的持仓则从5.3%升至6.4%。

机构投资人通常会在预期市场走跌时增加现金持仓，做法是出脱波动较为剧烈的股票等资产。路透上述调查是在1月16-29日间进行的，在此期间，欧洲央行宣布推出超过万亿欧元的量化宽松(QE)政策，全球多国央行意外宣布降息，导致国际外汇市场波动率大幅升高。

英国投资公司London & Capital投资主管AshokShah表示，“2015年的主要特色将会是波动率升高以及避险意愿升温，这意味着投资人需要更加提高警觉”。

欧版QE

欧版QE计划推出后曾一度提振市场通胀预期，但是随着市场逐渐消化这一消息，关于欧版QE效果的评价也开始出现分歧。

欧洲央行官员试图为欧版QE辩护，称其将推动欧元区经济增长，而以债王格罗斯为首的投资者和投资机构则认为欧版QE的效果将不及美国和英国QE。

就在刚刚过去的周六(1月31日)，欧洲央行执委普雷特表示欧洲央行推出QE计划是“未雨绸缪”的举措，并且这项决策将在未来几个月帮助欧元区经济成长。丹斯克银行也在上周五(1月30日)表达了类似观点，称欧版QE长期而言将支撑欧元区经济复苏，该行因此预计欧元将于今年6月见底。

不过，债王格罗斯并不这么认为。在欧版QE刚刚宣布推出时，格罗斯便认为欧版QE的效果将不及在美国和英国实施的QE政策，近日格罗斯重申了这一观点，称德拉吉宣布推出的欧版QE来得“太少、太迟”了。

格罗斯称，欧洲央行别无选择，只有不断推进量化宽松政策，但德拉吉准备的时间太久了。他表示：“我认为，欧洲的QE不会像美国那样有效。这次QE的规模有限，而且其所购买的证券的利率已经很低，资金未必会流入到实体经济。我很好奇它究竟会有多大作用。”

上周五公布的数据显示，欧元区通胀率进一步降至-0.6%，此前市场预期为降至-0.5%，前值为-0.2%。

希腊新政局

希腊激进左翼联盟(Syriza)为主导的新政府的上台为希腊政局开启了新的模式。希腊新政府已经开始暂停国有企业私有化进程，并明确表示在2月28日援助期限到期时将终止与欧洲“三驾马车”(欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织的现有协议，并希望就债务问题达成新的协议。

希腊新政府对国际救援的排斥态度已经相当明显，而欧洲央行的管理委员会委员ErkkiLiikanen也表示，如果希腊政府不同意延续当前的国际救助项目，该央行将不再向希腊提供贷款。国际投资者们担心希腊难以偿付高额的债务。

目前为止，希腊的公共债务相当于GDP的175%以上，合计约3200亿欧元。如果希腊新政府在2月28日之前没有与三家马车达成最终协议，3月将面临现金枯竭的困境。此前欧洲央行和欧盟都已明确表示不会同意齐普拉斯减计希腊债务的要求。

中国经济放缓

2014年以来，中国经济增速的放缓拖累了全球经济增长表现，并导致国际大宗商品价格承压暴跌。近期公布的中国1月官方制造业PMI、汇丰制造业PMI和1月非制造业PMI均表现不佳。其中中国1月官方制造业PMI自2012年10月以来首次跌破50荣枯线，反映制造业收缩。

这令市场越发担忧中国经济在2015年的表现。投资者和机构分析师纷纷表示中国经济仍存在较大的下行压力，并预计中国央行年内将推出降息降准举措。2014年中国全年GDP增长7.4，创下1990年以来最低增长速度。

华泰宏观评论也表示，中国经济下行压力不减，政策需维持宽松：叠加需求疲软、季节性以及企业运营周期等因素，本月生产及新订单指数继续收缩，库存去化仍显压力，总体上看经济仍存较大下行压力，其中出口订单和就业指数的下滑正逐渐构成风险项，结合近期国内和国际经济形势，未来央行在增长、物价、就业以及国际收支等中介目标上操作难度加大。

全球货币走势分化

全球主要经济体货币走势的分化也加剧了国际外汇市场的动荡。在欧洲央行行长德拉吉宣布推出QE的前后，瑞士央行、丹麦央行、土耳其央行、加拿大央行等共计7国央行已经意外宣布降息，令市场措手不及。而与此同时，美联储年中预期正不断升温。

美国经济复苏正如火如荼，连续11个月高于20万的非农就业增长和较低的失业率是其明证，只是美国薪资增长和通胀水平仍有待观察。不过市场已经预期美联储有可能在通胀水平不达标的情况下开启升息，如果美国经济增长强劲的话。

本周五(2月6日)美国1月非农就业报告将公布，其中薪资增长将受到特别关注。如果美国薪资出现显著增长，将极大地增强市场对美联储6月加息的信心，从而促使美元更强而非美货币表现更弱。

俄罗斯困境

俄罗斯2014年的困局一直延续到了2015年，国际评级机构标普于1月27日将俄罗斯主权信用评级下调为垃圾级，欧盟近日也决定将现有的对俄制裁计划延长9个月。

可以预见，由于地缘政治引起的国际制裁加上对经济前景的极度悲观，在相当一段时间内，欧美投资者对俄罗斯将“望而却步”。俄罗斯总理梅德韦杰夫已经于上周二(1月27日)批准了俄罗斯政府草拟的反危机计划，总额达2.34万亿卢布，约合350亿美元。

据中国经济日报报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，反危机措施的绝大部分资金将来自于财政预算、国家福利基金和政府担保。对于到底准备动用多少资金来实施反危机计划，目前虽未公布具体数额，但据传准备了多达4套方案，其中最为“大手笔”的是总额达1.58万亿卢布的一揽子方案。该方案综合了各部门建议，并照顾了绝大部分资金需求，已于上周呈交给普京总统审定。

其余3个方案均保留了俄罗斯经济发展部支持实体经济的建议，并计划从国家福利基金中动用5500亿卢布资金，但不同程度地减少了对俄工贸部和俄农业部等部门反危机措施的拨款，3个方案的资金总额也分别降至1.4762万亿卢布、9707亿卢布和8570亿卢布。不过，根据俄第一副总理舒瓦洛夫透露的最新讯息，资金方案很可能最终被优化为1.3750万亿卢布。

俄罗斯政府对反危机计划所需资金的“斤斤计较”已经透露了俄罗斯政府的窘境。俄罗斯最大的外汇市场交易商“BCS金融集团”首席经济学家季霍米罗夫评论俄反危机计划时直言，最大的问题就是缺钱。

最新消息显示，俄罗斯已于2月1日大幅下调石油出口税，并提高矿产资源开采税，以降低俄罗斯财政对石油出口税的依赖，减少国际油价对俄财政的影响。具体消息表明，俄罗斯石油出口税从每吨170.2美元降至每吨112.9美元，降幅达到33.67%。而按照计划，俄罗斯石油出口税将在三年内较2015年初水平逐步降低约41%，石油产品出口税将根据种类减少40%至80%不等，天然气凝析液税率则降低84.5%。