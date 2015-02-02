今日黄金白银价格抓到了顶部做空最佳机会

上周一黄金价格于1292.50美元开盘，上周一黄金价格当日触及全周最高价位水平1298.90美元，上周四(29日)触及全周最低价位水平1252.00美元，全周波幅达46.90美元，上周五(30日)收盘于1281.70美元，全周下跌10.80美元。

上周一白银价格开盘于18.25美元，上周一白银价格当日触及全周最高价位水平18.43美元，上周四(29日)触及全周最低价位水平16.75美元，全周波幅达1.68美元，周五(30日)收盘于17.23美元，全周下跌1.02美元。

全球最大的黄金ETF--SPDRGoldTrust截至1月30日黄金持仓量增加持平，至758.37吨。

全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至1月30日的白银持仓量持平，至9931.80吨。

黄金方面：当前形势仍向好

从技术面来看，黄金价格走势上周探底回升，收于带长下影线的小阴K线。周均线方面，国际金价上周回踩5周SMA线获得支撑反弹，且国际黄金价格守稳60周均线。

周线指标方面，MACD维持较大红柱，同时快线有上破0轴趋势，RSI指标守稳中位水平。

综合分析，国际黄金价格上周守稳1250一线支撑，表明当前形势仍向好。本周重点关注1300关口处阻力，若有突破将进一步打开上行空间，下方支撑关注1270位置。

白银方面：有向空趋势演变

上周大波动集中在后半周，最亮眼的波动是周四的暴跌7%，我们幸运的在空头启动的时候抓到了日内顶部做空机会，上周五好多人都在悲观中看空，我们却不再做空。

日线上白银价格是有向空头趋势演变的可能，而即便是空头趋势，白银价格顶部的构造不是一下就出来的，需要有确认过程，特别是黄金还强势。

日线ma30和ma60依然昂头向上的时候，现在白银价格直接做空成本没有任何优势不说，很容易遭遇多头的反击而遭遇损失，所以今日银价操作上建议短线逢低做多。