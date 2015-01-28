黄金的最新价格动向分析 黄金蓄力上行白银回落修复

黄金的最新价格，千万不要错过。昨日中国黄金回收价格(2015年1月26日)，259.50元/克，黄金纯度99.9%以上。黄金(1282.70, -9.90, -0.77%)价格自1166一路冲高至1307一线。本次上涨幅度达140美金，这140美金涨幅主要因避险情绪影响。上周白银(18.03, -0.27, -1.48%)价格整体收高，周内受助避险提振一路走高，触及周内高点3650后开始陷入高位整理，后三个交易日维持在3640-3540高位横盘整理，相对走得比较强的修正，周图收盘一根小阳线。

今日财经日历基本面：18：00欧元区12月零售销售月率，23：30美国1月达拉斯联储制造业产出指数。黄金：全球最大黄金ETF--SPDR截至1月26日的黄金持仓量为741.65吨，与上一日相比无变化。白银：全球白银ETF最新持仓量--iSharesSilverTrust截至1月26日的白银持仓量为9931.80吨，与上一日相比无变化。

黄金方面：蓄力是上行的需要

日线上，黄金价格顺延布林上轨运行，布林整体呈开口，而上跟收取的一根带着下影线很长的阴线则不利于价格的再次突破，MA5与MA10维持金叉上行，MACD指标接近零轴处金叉延续，但红柱动能衰减，RSI三线于60上方走平，KDJ于90附近死叉等待放量，日线上行乏力，今日看回调。

4小时上，黄金价格自布林上轨展开回落后，布林到目前严重缩口，各均线系统以及布林中轨密集于1295附近，此位一单有效跌破，价格会再次探低，MACD指标零轴上方死叉运行，绿柱等待放量，短期指标均于50附近运行，4小时呈现弱势整理。

整体上，黄金价格在受消息面推动后保持住了多头格局，但随着消息的发散以及强势不减的美元影响，金价短期围绕千三关口久久不能站稳，那么回落修复在蓄力是上行的需要，也是指标的修复，操作上还是先空后多为主。

白银方面：回落修复延续上行

周线收取一根上下等长的阳线，白银价格企稳于布林中轨上方，MA5与MA10金叉发散，其他各周期均线呈多头排列，MACD指标金叉带动红柱继续放量，周线继续看多。

日线上则是终止三连阳形态，收取一根小阴十字，白银价格顺延布林上轨运行，随时存在回落风险，MACD指标金叉高位运行，RSI于80附近开始拐头下行，KDJ高位粘合运行，日线谨慎看待多头，以防回落。

4小时上，白银价格介于布林中上轨区间运行，布林出现缩口，MACD指标高位死叉，绿柱有待放量，短期指标需要修复，

小时上今日银价首看回调。短期来看多头占据主导，但上行出现乏力，回落修复会延续上行，操作上先空后多来展开。