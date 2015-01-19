避险情绪升温 金银受益大涨

基本面

进入一月以来，美元对白银的影响力度越来越小。这是由于市场受到希腊1月25日大选影响，避险情绪抬头，因此，金银和美元联袂走高。本周瑞士央行突然宣布放弃欧元兑瑞郎坚守3年之久的1.2的底线位置，任由瑞郎大幅升值，美瑞当日由1.0220下跌至0.7420，下跌2700多点。美瑞在2014年持续一年的涨幅，仅在1月15日就全部回吐。瑞士央行的决定使得市场避险情绪大幅升温，这使得金银市场受益。受到黄金的影响，白银突破了3400的阻力位置，最高触及3510，本周涨幅达7.5%，上涨空间已经打开。本周的第一目标3600，第二位置是3700。

经济数据方面显示，本周美国的数据好坏不一，其中通胀和零售数据表现较差。12月零售销售环比下降0.9%，创2012年6月以来最大降幅。扣除汽车和汽油影响，12月核心零售销售环比为-0.3%。与此同时，2014年11月和10月的零售销售增幅也均被向下修正。通胀数据方面显示更加，美国12月消费者物价指数年率实际值为0.8%，差于前值1.2%。美国12月核心消费者物价指数年率为1.6%，低于前值1.7%。通胀数据表现不佳，使得市场对美联储的加息预期更弱，甚至预期美联储在2015年里只加息一次。笔者则认为，对这两项数据，我们不至于如果悲观，一旦后面公布的数据转好，也不排除美联储在年中加息的可能。

本周关注

技术分析

现货黄金

黄金上周涨幅达4.68%，周线报收大阳线，最高1281.21。周k线显示二连阳，而且实体放大，预计本周还是上涨居多。日线上显示，2014年3月17日高点1392.34以来的下降趋势线被突破，黄金的上涨空间打开。指标方面，日线上macd穿越零轴后持续金叉，均线方向多头排列良好。故本周是逢低买入的操作思路，在1250企稳买入，止损1220，目标1330位置。

现货白银

白银周线上报收大阳线，收盘价突破了颈线（3408）的阻力。用黄金分割回调线看，本周的第一目标位置是3570，第二目标是3700位置。日线上看均线多头排列良好，日线上看，均线多头排列良好，MACD过零轴且指标线持续金叉向上。建议本周在3400附近买入，止损3200，目标看到3570，3700位置。

