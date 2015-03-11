黄金、白银止损买卖盘一览

周三(3月11日)亚市早盘，国际现货黄金徘徊于1163美元/盎司一线，昨日继续收跌并刷新近三个半月低点至1155.10。昨日1162.90的止损被触发，美元走强是黄金下跌的主要推动因素。关注希腊债务问题是否进一步推升避险，若避险明显升温，才会引发黄金受避险买需提振。



昨日经济数据影响有限，而市场围绕欧美货币政策差异狙击欧元并令美元劲升1%，创近十二年新高。日内16:00欧洲央行行长德拉基讲话将受市场关注，数据关注中国工业产出、固定投资及零售消费、英国GDP预估。



现货白银温和反弹至15.67美元/盎司，昨日录得八连阴并再创年初以来最低水平，银价进一步逼近下方关键止损卖盘所在的15.57，关注进一步下跌风险。



以下为最新的黄金、白银止损买卖盘一览：



黄金的关键止损买盘在1174.40美元/盎司，关键止损卖盘在1153.80美元/盎司；白银的关键止损买盘在16.00美元/盎司，关键止损卖盘仍在15.57美元/盎司。



交易市场的止损一般有三大功能：1) 将多头/空头头寸损失控制在最小(保护性止损)；2) 将现有多头/空头头寸利润尽量最大化(保护性止损)；3)据止损情况新开多仓/空仓。



看市场止损点位未必意味着自己做交易就要设止损，有人认为，止损往往是导致亏损的最大原因，因而选择不止损。正如老白老师所言，这是盘内的止损，而更好的止损在盘外。而具体如何选择，需据自身条件综合评判。



止损买盘一般设于日图关键阻力水平上方，止损卖盘一般设于日图关键支撑下方。一旦止损被触发，止损买盘/卖盘就会像市场订单那样成交。



北京时间08:02，国际现货黄金报1164.27美元/盎司，反弹0.25%；现货白银报15.68美元/盎司，反弹0.26%。