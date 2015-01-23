美媒诬蔑中俄越来越有侵略性 第二次冷战已打响

美国商务内幕网1月21日报道称，目前俄中两国在政治、军事以及经济领域展开了空前合作，而且这些合作几乎都带有反美色彩。报道称，俄罗斯和中国及其周边卫星国正在深入合作，以图削弱美国影响力，把美国从世界领先地位的“宝座”上拉下来，并建立一个新的、反西方的全球权利结构。这些国家的合作包括：进行军事合作、经济合作、扩大自己对领土要求的影响、支持其他国家核武器、能源和原材料贸易战、网络战、情报活动等。

报道称，俄罗斯和中国都在变得越来越有侵略性、越来越自信，甚至是霸权主义，但美国对此却没有作出系统性的回应，尽管奥巴马政府的确制定了向亚洲转移重心的战略。到目前为止，美国面对中俄威胁不作为最明显的例子是2014年3月俄罗斯收回克里米亚。在乌克兰以及其他地区，俄罗斯得到了中国沉默却明显的支持，而美国及西方国家却一直在虚张声势。简言之，第二次冷战已经打响，美国面对的仍然是当年的老对手，但对方的实力却较之数十年前有翻天覆地的提高，相比之下美国却比数十年前有着更多的困惑，也更加犹豫不决。

现在俄中轴心国家几乎在每个能想像到的领域打击美国及西方国家的利益，他们的努力包括：

1、大规模常规及核武力量建设。在这些领域，这些国家往往会通力协作、互为补给。这些国家还在导弹防御领域展开合作，并签署了合作伙伴协议。

2、制定激进但往往后劲不足的贸易及经济政策——在天然气和石油交易等领域组建新的国际金融机构。

3、采取积极措施，巩固并扩大势力范围内的领土要求，而这种要求往往有违联合国准则。例如，俄罗斯在中亚及其“近邻”的领土要求，以及中国在东海和南海的争议岛屿。

4、在经济及军事领域扶植无赖政权，特别是在核武器方面。俄罗斯在资源伊朗的核项目，还是叙利亚阿萨德最强大的盟友，尽管普京在呼吁阿萨德交出化学武器时发挥了关键的作用。

5、利用能源资源及其他原材料充当贸易战武器。

6、是全球网络战的两大鼓动者，而且网络战行动几乎完全针对美国或西方目标。

7、发起针对西方国家的情报及间谍活动——这种努力持续了许多年时间，直到2013年时才有所收缩，当时中国和俄罗斯庇护了美国家安全局承包商及情报泄密者爱德华·斯诺登。

8、间接为哈马斯和真主党等恐怖主义组织提供帮助。

9、在联合国形成统一战线，例如联合国安理会反对克里米亚公投决议草案遭到俄一票否决，中国弃权。

事实上，中国和俄罗斯加剧了美国如今面临的所有威胁或问题，从恐怖主义到阿富汗战争再到西半球动荡局势和伊朗核武器项目。不过，一些人认为这种说法太过极端，或是毫无根据，这是可以理解的。这是因为虽然中俄两国关系近来的增温，但这无法掩饰了两国间多年来的分歧及敌意。冷战时期，两国关系破裂，将共产主义世界一分为二。

两国关系在1969年达到最低点，当时甚至差点儿爆发全面战争。不过，自1989年5月戈尔巴乔夫访华，特别是苏联解体以来，中俄两国关系日益强化。

可以肯定的是，在远东地区，这两个国家既是竞争对手，又是合作伙伴。俄罗斯尤其担心中国的扩张主义和中国人会渗透到其势力范围。而中国则担心俄罗斯使前苏联共和国形成一个代替欧盟的机构，进而威胁到中国在中亚的经济机会。在竞争与不同目标的压力下，中俄两国的共同利益很有可能会受到损害。