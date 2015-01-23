分析称欧央行QE将使美国受益

北京时间1月23日凌晨消息，媒体周四文章指出，欧洲央行的量化宽松(QE)措施，其影响力并不会仅限于欧元区。

欧洲央行在周四宣布了旨在提振欧元区经济的新措施，而欧洲版的量化宽松项目已经在美过金融市场 产生影响，如果其效果如同预期，美国人也将会从中受益。

华尔街日报周三的报道称，欧洲央行正在考虑中的新一轮刺激方案已经给了美国股市温和的提升，并引发了美国政府债务市场的动作，美国国债的收益率已经有所上升。这个基准指标的变化通常会影响包括抵押贷款和商业贷款在内，整个经济体内的借款成本。股票和债券均有上涨，欧元汇率则是很快下跌。

美元汇率近期的走强和欧元汇率的下跌，部分原因就是市场对于欧洲央行在美联储准备开始加息之际提出自己的量化宽松措施的预期。强势美元可以通过压低进口产品价格和海外出行成本让美国人受益，但是这也可能抑制美国的出口和企业利润。

美联储官员总体上认为，更强劲的欧元区增长对于美国经济的好处要大于强势美元所具有的负面影响。合并计算，19个国家组成的欧元区是美国最大的贸易伙伴，而它们目前有进入六年以来第三次经济衰退的风险。如果欧洲央行新的债券采购项目有预期中的效果，将会带来更活跃的经济，这意味着美国企业会有更多业务，以及对美国劳动力的更大需求。

更广泛而言，联储官员认为海外增长可能更疲弱，是曾经看起来相当强劲的美国经济前景的最大风险。除了欧元区的不温不火，日本经济增长表现虚弱，甚至包括中国在内的很大大型新兴市场经济体也在放缓中。

更有活力的欧元区可能为全球经济增长带来更大动力，刺激世界各地对于美国产品和服务的需求。

另一方面，如果欧洲央行的措施令市场失望，欧元区经济可能维持低迷状态甚至是陷入衰退，这也会是对未来多年美国以及全球增长的拖累。