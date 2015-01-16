外汇变天黄金大涨 油脂油料继续消化利空

泰昆集团指出，近期美豆从1060美分/蒲式耳跌至1000美分/蒲式耳。主要因为市场预期美国农业部将调降美豆的产量和结转库存，但报告结果与市场预期不符，这导致了美豆价格下跌。受此影响，国内豆粕价格同步下跌。此外，由于运输费用降低，美国内陆基差由前期的180美分/蒲式耳降至目前的80美分/蒲式耳，使得国内进口成本由前期的3350元/吨降至3180元/吨。进口成本降低加大了本次豆粕期价下跌的幅度，国内豆粕期货5月合约由2880元/吨跌至2720元/吨。

美国农业部1月供需报告中调升美国大豆产量30万吨，但相对于美国10800万吨的产量来说，调整的幅度非常小。同时，报告调升了美豆本土的压榨量，所以美豆结转库存并未进行调整，即美豆的供需结构并未发生明显变化。因此，后市豆类品种的价格应继续关注天气、物流和开工率这几个主要因素。

受到瑞士央行出人意料的宣布，周四(1月15日)金价上涨了近3%，突破1260美元/盎司的水平，至4个月最高水平。周五亚盘开后，金价在1262美元/盎司附近波动。

盛宝银行(Saxo Bank)的高级经理Ole Hansen说：“黄金受到避险需求推动，因为没人预料到瑞士央行会取消欧元对瑞郎的汇率上限，这可能会带来很大的损失，因此激发了避险需求。”他指出“这发生在欧洲央行会议召开的一周前，显现出了对欧元的进一步压力，而欧元区的更多QE对美元计黄金而言则可能是把双刃剑，但对欧元计黄金则将是有利的。”

铜价断崖下跌，既有抄底观点也有后市继续看空观点。看空者认为按照原油价格的跌幅，铜价还应该再跌40%，对此，南华期货研究所高级总监曹扬慧也表示，从总体的情况来评价，铜确实存在比较大的压力。不过，铜和原油虽然同为大宗商品的龙头，但是二者基本面情况并不相同，难以直接类比。考虑到春节前季节性消费等短期因素，对于有色金属是否存在错杀，尚有待观察。

英国《金融时报》援引的部分分析师认为，铜近期是被过度抛售了，与基本面不符。与原油市场不同，铜市场不存在大量的过剩供应。作为世界上最大的铜消费国，中国去年的铜使用量创下了记录。

后期铜价如何与行，仍有待观察。

