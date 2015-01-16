香港暂停投资移民 内地官商外逃跳板崩塌

1月14日，香港特首梁振英在新一年的《施政报告》中提出，自1月15日起暂停香港投资移民计划。该计划自2003年推出，11年来，共有逾两万名内地居民移民香港。

香港已经成为最受内地居民欢迎的移民目的地。而随移民群体赴港的巨额财富，曾将香港经济从非典期间的低谷中解救出来，也繁荣了当地的金融、地产以及移民中介，并不断创造新的机遇。

香港的移民政策每三年检讨一次，外界普遍预期，由于近几年申请香港移民的人数过多，香港政府今年会再次提高移民的门槛。但完全暂停香港的投资移民，出乎所有人的预料。

多位香港专业人士接受腾讯财经访问时均表示，暂停香港的投资移民不会对香港的金融业有实质性影响，但有损香港作为一个全球性金融中心的形象。受惠于内地客人的高端房地产，也将因此受到拖累。近几年经营得风生水起的香港移民中介将遭受重大打击。

内地企业家、公司高管为移民主力

香港的投资移民政策自2003年10月27日推出，内地满18周岁的居民，无犯罪记录，且拥有650万港元可投资于香港房地产、金融产品资金的人士均可申请。后来为了防止移民炒高房价，香港政府2010年重新修订投资移民政策，投资移民只可以投资金融产品，且投资金额最低1000万港元。

香港方氏律师事务所方炳华律师接受腾讯财经采访时表示，这些年移民香港的内地居民多数是来自北京、上海、广东以及江苏等地区的企业家和公司高管。他们之所以选择移民香港无非是几个原因，例如工作需要经常往返香港，看中香港的法制、医疗、教育等。还有部分富有的退休人士，换香港护照是为了免签证赴全球140多个国家旅行。

除了以上几个移民香港的原因，有资产管理公司负责人向对腾讯财经透露，对部分内地商人或者官员来说，移民是为了多一分安全感，万一发生不测可以随时出境，香港由于靠近内地，语言和文化没有太大差异，方便借道赴第三国，所以成了移民群体的首选。

“由于美国、加拿大等地提高了移民门槛，令2014年申请香港移民的人数增长格外快，因为申请人数太多，以前申请移民大约半年就可得到批准，现在基本要1年多。”方炳华律师说。

移民佣金至少20万港元 中介将受重创

根据香港入境事务处提供的资料显示，截至2014年9月底，共有3.63万名内地居民申请移民香港，成功移民的内地居民为2.18万人，原则性批复的为2315人（尚未将资金调到香港）。截至目前，仍有约1.2万宗申请在处理当中。

不过过去几年，不断涌向香港的移民群体，催生出大大小小专注于移民香港的中介，以及律师行。腾讯财经获得信息显示，处理一宗移民申请，移民中介通常会收取投资额的2%至6%不等的佣金，若以1000万港元最低投资额度计算，佣金为20万港元至60万港元。如果牵扯在香港注册公司、购置资产，收费至少以百万港元计。

此外，由于内地居民不可以直接移民至同属于中国领土的香港，所以在申请移民香港之前，需要先移民至第三国，获得别国国籍后，才可移民香港。

这个政策的最大的受益者是几个非洲国家，如冈比亚、几内亚等国家干脆在香港成立分支，专门处理内地居民移民的业务，这种第三国移民申请也是诸多移民机构提供的服务之一。

香港政府宣布暂停投资移民服务，令诸多移民中介机构措手不及，这意味着他们需要另辟生财的门路。中原投资移民有限公司1月14日宣布，将重新部署移民业务，将资源转移至其他移民区域，如澳大利亚、台湾、新加坡等地。

对金融业无实质影响

香港入境事务处资料显示，自2003年启动投资移民以来，全球2.44万人移民成功，共计给香港带来2058亿港元的资金，其中1632亿元投资于金融资产，425亿港元投资于房地产。

香港立法会金融界议员张华峰接受腾讯财经采访时表示:“暂停投资移民，对香港金融市场的实质影响很小，已经投资香港的资金还会继续运作，管理香港投资移民资产的机构比较分散，所以也不会受到太大影响。”

但张华峰表示，很奇怪香港特首为什么会在这次施政报告中提出暂停投资移民，这个计划自2003年推出以来，约1600亿港元的资金流入香港金融市场，无论是对香港本地的交易，还是对内地和香港在人民币业务方面的合作均有帮助。

张华峰认为，香港目前大力发展的资产管理业务，也需要两地资金的互动支持，这个时候宣布暂停投资移民，实在不可思议，香港作为全球性金融中心，应该欢迎全球投资者。

摩根大通首席亚洲投资策略师蒋凡接受腾讯财经采访时也表示，暂停投资移民对香港大型私人银行不会造成影响，内地移民只是香港私人银行的一小部分客户来源，诸多在香港管理财富的富有人士，都是有海外业务的商人，他们用于投资的资产远远高于赴港投资移民的1000万港元。

“但是一些投资门槛比较低的商业银行财富管理部门、信托、移民中介公司会因暂停投资移民而受到影响。”蒋凡说。

豪宅物业将受拖累

过去几年，内地富有人士的大手笔令香港楼市受惠不少，市场人士普遍担心，暂停香港投资移民或令香港楼市受到拖累。

蒋凡指出，香港的豪宅会受到较严重影响，很多投资移民香港的人，即便投资类别里面没有房地产这一项，也会大手笔购置房产，一来是为了在香港有落脚的地方，二来等待升值，诸多新开盘的楼盘都不乏出手阔绰的内地富豪。

中原地产亚太区住宅部总裁陈永杰也表示，2010年起，香港投资移民涉及的投资项目已经剔除了物业投资，所以暂停投资移民对香港楼市整体影响较较小，主要会影响中档和豪宅物业。

陈永杰称，香港特首本次施政报告并未加强对香港楼市的调控，这将稳定市民置业的信心，稳定楼市的信心，预计2015年香港楼价整体可升10%，春节前有望出现“小阳春”。

