英国央行宣布维持主要货币政策不变

同时，英国央行还宣布维持量化宽松规模于3750亿英镑不变，亦符合市场预期。

英国央行之前公布会议纪要显示，纪要指出调查显示英国的薪资增长或将加速，投票赞同维持利率不变仍占主导地位，立场一致程度似乎略有加强。

纪要显示，货币政策委员会(MPC)以7-2的投票结果通过维持利率于0.5%不变，并以9-0的投票结果通过维持量化宽松规模不变。

威尔和麦卡弗蒂仍投票支持升息至0.75%，他们继续认为，通胀率低于目标，主要是由于英镑汇率较高及原物料价格下跌所致。

纪要同时显示，央行官员表示油价跌幅远大于他们11月时的预期。官员称，12月通胀率可能跌至1%以下，且可能持续低于先前预期。央行的通胀率目标为2%。

央行在纪要中表示，调查显示英国的薪资增长或将在未来加速。英国央行曾经在何时加息的问题上更加关注薪资增幅。刚刚公布的数据显示，英国截至10月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)年率增加1.4%，高于预期的增加1.2%，10月同比增1.8%。、

会议纪要还透露，不同的委员对风险有不同的看法，不过并未重复11月的措辞，即“存在重大的观点分歧”。当时该措辞曾引发市场分析师认为，一些委员在向加息靠拢。

