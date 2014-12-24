2015年股市十大猜想：注册制实行 T+0重现

新一年的到来，总会给人们带来无限遐想与希望。即将过去的2014年改革年，也是股指摆脱“熊市”的一年。那么，2015年股市会如何演变呢？为此，我们特带给大家2015年股市十大猜想，分析2014年资本市场可能推出的相关政策及市场预测等，展望2015年证券市场。

猜想一：深港通开通

实现概率：90%

伴随着沪港通稳定运行，有关深港通启动的呼声也越来越高，虽然官方回应目前深港通仍在讨论阶段，但根据目前市场上发布的公开消息，机构普遍认为深港通最快或将在明年上半年开启。

平安证券指出，预计2015年四季度深港通可能也会开通，这或带来国内深市股票估值的国际化，对中小板与创业板影响较大，深港两地互为稀缺的资产将会受益，而高估值的品种可能会有负面冲击。

有分析人士认为，深港通开通初期，深市中小板及创业板市场会承受较大心理压力。虽然从中长期看，两地市场连通会使相同属性的股票估值趋近，但由于两地在投资者结构、风险偏好、资本流动便利性等诸多方面存在差异，估值趋近程度和缓急均有待观察。

如深港通仿照沪港通，试点初期选股范围取自深证100、深证300的成分股，那么深市中的低估值、高成长白马股则值得重点关注。

猜想二：创业板出现首例退市公司

实现概率：90%

11月16日，被誉为“史上最严退市制度”的《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》正式实施。目前，己有天龙光电、宝德股份、万福生科 等连续亏损的创业板个股相继发布可能被暂停上市的风险警示。从目前情况来看，2015年很大可能出现第一家退市的创业板公司。

2009年，创业板在投资者的一片追捧声中登陆。然而，在开锣不久，就有不少创业板公司业绩变脸。从今年三季报的情况来看，上述三家公司均在2012年和2013年出现连续亏损，其中仅有宝德股份在今年前三季度实现盈利。由于创业板公司没有ST过渡，将直接暂停上市；如这三家公司如在2014年未能扭亏，将在2015年被暂停上市。

除了连续三年亏损，创业板暂停上市还有其他引发条件，包括最近一年净资产为负值；两年审计报告为否定或拒绝表示意见；非标意见涉及事项属于明显违反企业会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的，四个月内未改正的等。

猜想三：股票期权推出

实现概率：80%

12月5日，证监会发布的《股票期权交易试点管理办法》和《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》开始公开征求意见；征求意见截止日期为2015年1月5日。《投资快报》记者最新获悉，近来监管层在开展两融业务检查的同时，也分批对各家券商股票期权的筹备情况进行摸底。广发证券分析认为，预计明年股票期权(预计ETF期权优先推出)有望上线，A股市场即将进入期权时代。

其实，早在2012年，部分券商即参与了股票期权的模拟交易，随着准备工作的不断深入，上交所于去年年底推出了基于真实生产环境的全真模拟交易，对股票期权的技术、业务、风险控制、投资者教育等各个环节进行全面测试。深交所也于今年7月启动了与券商柜台系统的全网联调测试，9月开展了模拟交易。

申银万国证券分析称，股票期权的推出对现货市场及各类投资者将产生深远影响，将推动我国资本市场进入立体化交易时代。

猜想四：注册制实行

实现概率：80%

12月3日，证监会副主席姚刚透露，证监会已经按照中央要求于11月底将发行注册制改革方案上报国务院，将在讨论完善后发布。证券业协会副会长王旻近日也表示，11月底注册制度改革方案已经上报到国务院，注册制推出只是时间问题。

《投资快报》记者注意到，目前市场普遍预期《证券法》修改至少要等到2015年6月才能走完全国人大常委会的三审程序，再加上注册制征求意见的时间，真正推出可能要到2015年下半年。

值得一提的是，虽然分析普遍认为，注册制在2015年推出是基本可以确定的事情，但大多人表示，出于谨慎的考虑，管理层并不会一开始就在整个市场全面推行。而更大的可能是分层次、分市场逐步推开。如国泰君安在其研报中指出，注册制应该会在2015年逐步推出，更大的可能是在创业板分层，形成一个新板块推行注册制。

猜想五：上看3600

实现概率：80%

在点位预测上，12月左右集中发布的券商研报多数跑偏，多数券商预测2015年A股点位在3000至3200点之间，仅有少数机构预测点位上看至3500点，其中，信达证券更是看高到3600点。

偏保守的光大证券策略报告认为，对于后市，看到明年上半年之前将在3000点左右。招商证券观点相对大胆，其指出常规的货币宽松状态会成为常态，将支持资本市场的持续繁荣，沪指2015年合理区间为3200-3450点。安信证券认为，2015年A股市场的整体波动在2500-3500点之间。

值得一提的是，社科院金融所近是发表的报告指出，随着经济增长速度的持续放缓，以及中央政府对地方政府在财政约束上的加强，金融市场的无风险收益率有望进一步下降，股票市场估值中枢将继续提高。在与香港市场的对接中，如果A股市场实行T+0制度，则意味着股市可交易资金的倍增，上综指5000点可期。

猜想六：新三版转版制度推出

实现概率：70%

在做市商制度推出之后，新三板转板制度的制订也被正式纳入议程。今年8月，证监会首次在会议中具体提出完善创业板制度，支持尚未盈利的互联网、高新企业在新三板挂牌一年后到创业板上市。2个多月后，证监会出台关于支持深圳资本市场改革创新的若干意见，强调积极研究制订方案，推动转板制度建设。

事实上，关于新三板转板制度的讨论已有些年头。但直到2013年12月14日，国务院49号文才明确转板机制。除融资外，众多中小企业在新三板挂牌的直接诉求，便是希冀能够登陆创业板市场。而转板制度迟迟未能推出，致使新三板挂牌企业想要实现转板仍需通过IPO途径。

有机构人士告诉记者，之前有不少新三板的企业成功登陆主板，这在严格意义上并不能称之为“转板”。过去，这些挂牌企业转至中小板、创业板仍是通过IPO。目前A股IPO市场相对饱和，监管政策严格，上市门槛较高。此外，转板制度的推出也为机构提供除IPO以外更多元化的退出方式。

猜想七：“T+0”重返舞台

实现概率：60%

11月10日，上交所在沪港通新闻发布会上表示，回转交易(俗称“T+0”)机制一直是该所重点研究推进的创新，沪港通的推出无疑将加快内地市场在这一领域的探索。我国股票市场已发生根本性的变化，已经具备了恢复“T+0”的条件。

目前，全球范围内几乎所有股票交易所均在执行“T+0回转交易”，且国内股市也曾有过此段历史。国内A股市场曾在1992年12月24日一1994年12月31日执行过“T+0回转交易”制度，但在当时各项监管制度不完备的情况下，为了降低市场的投机风险，从1995年1月1日开始，A股和基金交易停止了“T+0回转交易”。

分析认为，“T+0”机制可以减少因缺乏纠错手段导致的市场风险。此外，随着资本市场的完善，未来金融衍生品市场仍会不断发展。如果未来个股期权等衍生品陆续推出，期权市场“T+0”而股票市场采取“T+1”制度也会阻碍一些对冲交易的进行。

猜想八：A股纳入MSCI指数

实现概率：60%

沪港通正式通车，为A股纳入国际市场指数MSCI新兴市场指数扫除了一些障碍，也让A股被纳入MSCI指数更进一步。平安证券研报指出，沪港通实施增强A股对外放度，与人民币汇率波动放宽带来资本流动规模的增加，这将从市场开放与资本流动两个层面解决市场准入的问题，预计2015年6月A股可能将纳入MSCI新兴市场指数。MSCI亚太区股票研究主管前不久表示，MSCI明年有可能宣布将A股纳入指数。

实际上，早在今年年初，有关中国A股被纳入MSCI新兴市场指数的讨论就曾引发市场热烈讨论。不过，全球指数和投资决策工具提供商MSCI明晟公司随后发布公告称，MSCI将不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数，但仍保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分。

此前，证监会新闻发言人在回答记者提问时表示，随着中国资本市场对外开放广度和深度的不断扩大，境外机构投资者对我国A股市场表现出较强的投资愿望。中国资本市场近年来的改革开放措施也为将A股纳入国际著名指数奠定了基础。

猜想九： 解决B股问题

实现概率：50%

自2001年2月B股市场对境内自然人开放以后，管理层再无重大举措。B股市场沦落为以境内自然人为主要投资群体的市场。对于B股市场的未来发展方向，虽然也受到一定的关注，但相对而言，“声音”较弱。分析认为，B股市场作为历史遗留问题最终必将得到解决，从目前情况看，2015年有可能会有进展。

事实上，国内资本市场在发展中曾经积累了大量包括股权分置在内的很多问题，但随着制度的完善，这些问题正在被一一解决，创业板、融资融券以及股指期货已经推出，新三板和国际板也在孕育之中，但唯有B股制度多年没有改变，发展相对滞后。

业内专家指出，B股市场是人民币资本项目下不可兑换的历史条件下的产物，其出路不外乎有两条：一条是作为历史遗留问题看待，在其完成历史使命后让它逐步消亡。这包括采取回购的或并入A股，以及等待人民币完全可自由兑换时“水到渠成”等。 另一出路是给B股市场重新定位。

猜想十：下探2100

实现概率：40%

年末骤然刮起的旋风，让投资者切实感觉到市场己是牛市，对2015年行情更是满怀期待。不过，对于上证综指运行区间的下限，中银国际看到了2100点，同时券商多认为震荡幅度会加剧。

“上半年受宏观经济下行以及债市分流效应影，预计难以出现持续上涨行情，下半年在经济增速企稳、政策面催化的情况下有望出现突破向上走势。”中银国际的投资策略报告指出，虽然货币政策定向宽松基调大概率延续，但信用创造体系重建仍需时日，宏观流动性总量扩张存在一定的难度，这将制约市场上行空间。判断2015年上证综指运行区间为2100-3000点。

在无风险资产收益率下行、居民权益资产配置比例较低、海外资金流入加大背景下，市场资金面改善趋势有望延续。同时，伴随上市公司盈利增速小幅上行，A股市场整体估值水平有望继续抬升。

