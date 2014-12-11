普京访问印度 寻求恢复俄印友好关系

12月11日讯，印度与俄罗斯的长期友好关系似乎重新恢复，俄罗斯总统普京周四访问新德里，将同印度总理莫迪举行为期一天的峰会。

悉尼大学客座副教授约翰·李称，“如果你看一下这两国之间的历史，我敢说，在所有大国中，俄罗斯仍然是印度最好的朋友。”



这两国在20世纪70年代开始建立友好关系，但多年来两国关系逐渐冷淡。五年前，俄印贸易额仅为俄中贸易额的五分之一；但随着中国在亚洲地区变得日益自信，这一比例在2014年下降到十分之一。



莫迪在推特上以俄文撰文欢迎普京总统的到访，此举似曾相识，今年稍早，莫迪在访问日本期间连发数条日文“推特”。



莫迪在推特上称，“时代在变，但我们的友谊没变。现在，我们希望将两国关系推向新的水平，此次访问将是双方朝着这个方向迈出的重要一步。”



两国的战略性协议将涵盖石油勘探和供应、基础设施、提高俄罗斯对印度的钻石直接销售等。



防务方面，两国将寻求推进长期搁置的合作研发第五代战机及多用途运输机项目。



俄印最宏大的合作领域可能是核能。普京正在推进俄罗斯国企Rosatom向印度提供的核反应堆数量增至最多25个的相关事宜。



此次访问标志着两国发展道路的强烈对比。俄罗斯正面临一场完美风暴，因乌克兰危机而引发的国际制裁，卢布跌至历史低点，以及油价下跌。而印度当前是新兴市场的宠儿，因投资者对央行成功对抗通胀以及莫迪的商业改革议程大加赞赏。



普京希望借此次访问，把重点议题放在扩大俄印两国能源合作上，意在冲抵西方制裁给俄罗斯经济带来的影响。