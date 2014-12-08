三星在美智能机市场份额上升 苹果下滑

12月7日消息，据国外媒体报道，在截至10月份的三个月中，三星电子公司美国智能手机市场份额提升了0.9%，总计达到29.3%。但是，尽管苹果美国智能手机市场份额下滑了0.5%跌至41.9%，这家韩国电子巨头在美国智能手机市场的地位仍然落后于苹果。



来自研究公司comScore的10月份报告中市场数字涵盖新iPhone在10月份满月份销售，此前曾预计苹果的市场份额会提升，但结果却出乎预料。来自研究公司Kantar上周发布的一份研究报告显示，苹果的iPhone在截至10月份的三个月里美国市场份额提升了近9个百分点。但据Kantar称，苹果9月份美国智能手机市场份额为32.6%，10月份提升至41.5%，不及comScore所称的41.9%。



以上数字来自comScore关于美国智能手机市场的最新研究报告，研究的时间段是截至10月份的三个月，所述提升的百分数针对的是今年截至7月份的三个月。



在操作系统平台方面，谷歌Android市场份额在截至10月份的三个月中提升了0.8%，总计达到52.3%；苹果在这三个月下滑了0.5%，降低至现在的41.9%；微软下滑了0.1%，降低至3.5%；黑莓（BlackBerry）减少了0.2%，减低至2.1%。



comScore的这份研究报告称，截至10月份的三个月中，前五大智能手机应用分别为Facebook、Google Play、YouTube、Google Search和Google Maps。从前五大应用中退出的是Pandora Media公司旗下的Pandora Radio，该应用排名下滑至Facebook旗下Messenger应用之后而位于第七位。Gmail排名第八，Instagram第九，而雅虎的股票应用退出前十位置。



Facebook的社交媒体应用在18周岁以上的智能手机用户群中市占率达到72%，Google Play和YouTube在移动媒体用户群中的市占率都达到51.9%，Google Search市场占有率为47.6%，而Google Maps达到44.5%。Twitter的社交媒体应用排名第十四，市场占有率从9月份的21.7%下降至20.7%。

