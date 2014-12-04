美国对欧洲经济措辞强硬，但认同中国的政策转变

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12月3日 - 直到最近，有关中国汇率政策疑虑都主导着美国对全球经济的担忧，如今奥巴马政府最强硬的措辞越来越指向欧洲。
美国财政部负责国际事务的次长Nathan Sheets周三在讲话中称赞中国政策转变，并要求德国放开财政支出限制，以帮助提振欧洲萎靡的经济。
近几个月美国加大对欧洲施压，要求其果断采取行动以扶助经济，财长杰克卢曾表示，欧洲经济有可能呈现“失去的十年”，即低增长。
Nathan Sheets称，欧洲央行应采取“持续举措”来刺激经济成长，财政和出口状况强劲的国家应鼓励消费者增加支出。
“动用所有可用工具是适当的举措，”Nathan Sheets说。他补充道，在基础设施支出方面，德国已经采取积极的举措。
“我鼓励他们的行动步伐比迄今更快，”他说。
Sheet还对其亲密的盟友日本采用强硬的措辞，称日本“急需”进行结构性改革，以加快经济成长。日本经济第三季滑入衰退。
但就中国的状况，Sheets表示，有迹象显示中国减少了外汇市场干预。美国制造商长期以来一直认为，人为压低人民币汇率让中国进口商品享有不公平的低价优势。
美国认为中国迄今履行了促进人民币汇率市场化的承诺，Sheets称，这应有助于美国企业在中国出售产品。
Sheets在7月与美国官员的会议上指出，中国承诺推进汇率市场化。
“如果中国继续履行这一承诺，就像(7月会议以来)这几个月那样...那么将提高家庭购买力，并促进国内需求，”他说。
美国财政部负责国际事务的次长Nathan Sheets周三在讲话中称赞中国政策转变，并要求德国放开财政支出限制，以帮助提振欧洲萎靡的经济。
近几个月美国加大对欧洲施压，要求其果断采取行动以扶助经济，财长杰克卢曾表示，欧洲经济有可能呈现“失去的十年”，即低增长。
Nathan Sheets称，欧洲央行应采取“持续举措”来刺激经济成长，财政和出口状况强劲的国家应鼓励消费者增加支出。
“动用所有可用工具是适当的举措，”Nathan Sheets说。他补充道，在基础设施支出方面，德国已经采取积极的举措。
“我鼓励他们的行动步伐比迄今更快，”他说。
Sheet还对其亲密的盟友日本采用强硬的措辞，称日本“急需”进行结构性改革，以加快经济成长。日本经济第三季滑入衰退。
但就中国的状况，Sheets表示，有迹象显示中国减少了外汇市场干预。美国制造商长期以来一直认为，人为压低人民币汇率让中国进口商品享有不公平的低价优势。
美国认为中国迄今履行了促进人民币汇率市场化的承诺，Sheets称，这应有助于美国企业在中国出售产品。
Sheets在7月与美国官员的会议上指出，中国承诺推进汇率市场化。
“如果中国继续履行这一承诺，就像(7月会议以来)这几个月那样...那么将提高家庭购买力，并促进国内需求，”他说。