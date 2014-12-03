小米携手京东向美国Misfit投资4000万美元

12月2日 - 全球第三大智能手机厂商小米科技[微博]携手其他几家中国公司，对美国可穿戴设备初创企业Misfit投资4,000万美元，这是小米首次投资美国移动设备生产商。





Misfit周二称，公司从小米、京东(23.91, 1.94, 8.83%)、风投公司纪源资本和顺为筹集到新的融资。Misfit号称出产在中国销量最大的身体活动和睡眠追踪器。

Misfit是最新一家为小米所吸引的初创企业，小米正致力于建立起超越智能手机，涉足可穿戴技术和家用电器的硬件生态系统。Misfit最有名的产品是身体活动追踪器Shine。



小米通过投资或战略合作与许多中国设备制造商建立起结盟关系。但与Misfit的交易将成为小米投资美国本土可穿戴公司的首宗案例，小米这么做是为了实现成为像苹果(114.63, -0.44, -0.38%)那样的全球品牌的宏伟目标。



这笔投资规模相对较小，能看出中国企业尝试收购美国企业的谨慎心态。



从阿里巴巴(109.89, 3.90, 3.68%)到华为等许多大型中国科技公司，都曾表示要当心不要因为高调招摇的交易而激化美国国内的反华情绪。不过联想集团[微博]还是成功地完成了数十亿美元的收购。



凭借模仿苹果，但价格更低且广受好评的产品，公司成立才三年的小米已经成为全球最大的智能手机厂商之一。小米现在推出了价格为13美元的智能手环，公司CEO雷军[微博]还郑重承诺将全线推出可穿戴设备。



小米发言人拒绝就投资Misfit置评。