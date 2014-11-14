解密全球最大高频交易公司：难以置信的低亏损概率

高频交易公司Virtu Financial LLC今年早期曾经公布了公司交易的细节。一个十分惹人眼球的数据是：在1238个交易日中，公司仅有一个交易日交易出现了亏损。



加州大学圣塔克鲁兹分校天体物理学教授Greg Laughli根据Virtu及纳指提供的数据，进行了学术研究，并且得出结论：Virtu可以持续保持这样的交易盈利能力。市场一直对Virtu 长期赚钱能力的观点持有怀疑态度。



该教授认为，只要保持每笔交易51%以上的胜率，那么从长期来看，亏钱几乎是不可能的。如果一天交易10000次的话，当日赚钱的概率将达到97.8%；交易100000次的话，赚钱概率就已经接近100%。“Virtu一个交易日出现亏损的情况应该是系统错误或者人为失误。”该教授如是说。







Virtu Financial曾计划在今年进行IPO，披露公司运营情况是公司谋求上市的必须步骤之一。



但是Michael Lewis有关介绍高频交易的书籍《Flash Boys》面世引发了市场对于高频交易的厌恶，公司不得不选择推迟至明年4月上市。



Virtu的披露文件显示，比起“基本面”，该类机构更关注“抢跑道”，他们唯一的任务就是抢先下单，从每一个市场单中刮取几美分，因此在4年的时间里可能要进行数十上百亿次交易。

