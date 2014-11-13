中国首次向美国出口飞机

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北京11月13日早晨消息 香港《南华早报》报道，中国航空工业集团公司将出售给美国一架飞机，这是中国制造的民用飞机首次进入发达国家市场。
飞机具体型号未知，中航工业消息人士称是运12F。
报道称，中国航空工业集团公司董事长林左鸣说，中国将出售给美国一架飞机，这是中国制造的民用飞机首次进入发达国家市场，是一个重大突破。
据中航工业的副总经理徐占斌称，运-12F已经准备好走向国际市场。
运-12F简介：
据了解，运-12F是中航工业集团旗下的哈尔滨飞机制造有限公司研发的多用途轻型支线民用飞机，可以搭乘19人，航程较短，为1340千米，飞机可以用于客货运输、人工增雨、农林作业和航空拍摄等。其中，运-12E适用于高原高温航线，尤其是西部高原恶劣山区地势。
飞机具体型号未知，中航工业消息人士称是运12F。
报道称，中国航空工业集团公司董事长林左鸣说，中国将出售给美国一架飞机，这是中国制造的民用飞机首次进入发达国家市场，是一个重大突破。
据中航工业的副总经理徐占斌称，运-12F已经准备好走向国际市场。
运-12F简介：
据了解，运-12F是中航工业集团旗下的哈尔滨飞机制造有限公司研发的多用途轻型支线民用飞机，可以搭乘19人，航程较短，为1340千米，飞机可以用于客货运输、人工增雨、农林作业和航空拍摄等。其中，运-12E适用于高原高温航线，尤其是西部高原恶劣山区地势。