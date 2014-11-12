一带一路路线图或作为APEC最后声明附件被确认

俄新社11日引用俄罗斯总统普京的话表示，中国制定的“一带一路”路线图有利于推动亚太自由贸易区进程。“一带一路”路线图预计将会作为本次大会最后声明的附件被确认。正在北京出席APEC峰会的普京在亚太经济一体化工作会议上表示，在亚太区域有着众多的贸易协定，它们或者自由化程度不一，或参与者数量不一。这造成该区域分裂成为独立内部竞争组织的潜在危险。



他认为，任何贸易协定谈判必须在公开透明的原则基础上，及考虑各方利益及可行性的条件下进行。他还认为，任何协议都不应该损害世贸组织[微博]的多边机制。



随后，普京高度评价了中国制定的“一带一路”路线图。普京最后指出，该计划中的一些卓有成见的措施将有助于协调落实APEC区域内的一体化倡议。



所谓“一路一带”，是指“21世纪海上丝绸之路”和“丝绸之路经济带”。目前，一带一路的路线为：一条北线，北京-俄罗斯-德国-北欧；一条中线，北京-西安-乌鲁木齐-阿富汗-哈萨克斯坦-匈牙利-巴黎；一条南线，北京-南疆-巴基斯坦-伊朗-伊拉克-土耳其-意大利-西班牙。市场人士认为，在当前国内经济增速放缓的大背景下，推动“一路一带”有拉动经济增长、促进企业“去库存化”的作用。而推进“一路一带”需要在交通运输、基建、能源设施方面做出诸多建设，因此，目前股市里的“一路一带”概念股，多是以铁路、港口、航运、管线建设中所需设备，以及像中国建筑、中国铁建这样的大型工程建设集团为主的基建类股票，因为在漫长的新丝绸之路沿线，任何一个工程的订单都会给上市公司带来丰厚的回报。

