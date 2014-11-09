辛集男子网聊骗财骗色 大妈上当被骗50万

长城网辛集11月8日电(梦楠)辛集市一男子（李某,42岁）通过QQ聊天认识刘女士后骗财骗色，近日，李某被辛集市人民检察院提起公诉。



李某曾因诈骗罪被冀州市人民法院判处有期徒刑4年。2011年，李某通过手机QQ聊天认识了大其12岁的刘女士，之后发生了性关系，李某常去刘女士住处。



2011年，李某手头缺钱，于是对刘女士说用她的房产证抵押贷款做外墙保温泡沫生意，刘女士同意。李某带刘女士到辛集市金昌典当行用她的房产证抵押贷款13万，之后李某因还不起利息，又谎称做生意缺钱欺骗刘女士把这处房产增加贷款至20万元。



2013年，李某为刘女士办了光大银行信用卡，李某拿着该卡透支2.5万元。之后李某又用刘女士小学老师收入证明抵押贷款15万元。其实李某没有做任何生意，而是在游戏机厅赌博和日常开销，把这些钱挥霍一空。李某虚构事实，隐瞒真相，骗取刘女士50万元，其行为已触犯《刑法》涉嫌诈骗罪，等待他的必将是法律的严惩。

