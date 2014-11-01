食品饮料新热点 引导投资新方向





互联网，尤其是移动互联网的渗透，的确在改变着我们的生活，甚至在颠覆着食品饮料行业的传统销售思维。比如说近期成为食品饮料行业新话题的“我是江小白”就让白酒行业增添了新看点。





白酒行业在近年来出现了销售增速不前，净利润开始出现行业性下滑的态势，甚至包括五粮液、泸州老窖这样的业界大佬。但是，“我是江小白”牌的白酒却借助于互联网的营销思维，成功逆袭。据数据显示，“我是江小白”在2012年8月推出，但在2013年下半年实现盈利，2013年全年综合收支平衡，销售额为5000万元。如此就说明了既没有夕阳产业，也没有夕阳企业，关键是能够找到行业的兴奋点。





在食品领域也频频出现新的热点。据经济之声《天下公司》日前报道，用互联网思维做餐饮，总能获得大关注，之前有黄太吉、雕爷牛腩，今年又冒出来一个“叫个鸭子”。“叫个鸭子”通过微信和电话卖烤鸭，每天外送时间从11点至24点。就是这样的一家外卖获得了600万元天使投资，整个估值超过5000万元，而几位天使投资人来头十足：百度副总裁李明远、华谊总裁王中磊、黄太吉创始人赫畅和娱乐工场董事长张巍。如此庞大的、豪华阵容让“叫个鸭子”成为食品饮料行业一个新焦点，同时也说明用好新的传媒工具，同样的产品能够产生不一样的效果。





由此可见，食品饮料行业表面看来波澜不兴，食品饮料类上市公司的二级市场股价，窄幅震荡。但是，在行业内部酝酿着新的投资机会。尤其是移动互联网的加速渗透以及80年后、90年后的崛起，必然会有新的消费热点出现，从而催生新的投资机会。就如同10年前，牛奶渐成为我国居民必需品之后，伊利股份股价持续大涨，成为价值投资典范一样，未来食品饮料行业还会出现类似于伊利股份这样的投资机会，前文提及的“我是江小白”、“叫个鸭子”的成功就佐证了这一点。





在操作中，建议投资者积极汲取“我是江小白”、“叫个鸭子”的成功经验，从中寻找到拥有“我是江小白”、“叫个鸭子”的成功因子的食品饮料业个股。





就目前来看，有两类个股可跟踪。





一是在销售业务方面，已经积极转型且聘请业内认可的销售大佬的个股。比如说黑牛食品，公司原先从事大豆等植物蛋白饮料业务，只是行业竞争的激烈以及居民消费结构等因素，此业务的成长趋势并不乐观。为此，公司管理层积极转型，把握80年后、90年后的消费取向，准备在鸡尾酒领域大展拳脚。





二是业务领域有较大成长空间且契合未来大多数消费新需求的食品饮料产品股。比如说目前在饮料业务方面，低酒精度酒正在逐渐侵蚀高度酒的市场份额，“我是江小白”的成功即是如此。 责任编辑：zz

民以食为天，因此，拥有13亿人口红利基数的食品饮料产业股历来是A股的高成长股摇篮，伊利股份、贵州茅台等更是成为价值投资典范。随着互联网，尤其是移动互联网的渗透，食品饮料行业迎来了新的产业热点，从而有望颠覆我们对食品饮料业的认识，进而催生新的投资机会。