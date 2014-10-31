美称发现了尖端中国黑客组织

美国安全专家近日称，发现了一个极为尖端的中国网络间谍组织——该组织针对的不仅仅是美国和西方政府，也包括中国境内、境外的异议人士。



在美国国务卿克里访华一周前、在美国总统奥巴马来北京两周前，这一消息先到来了：在一家安全公司周二（10月28日）发布的报告中，研究人员称识别了一个代号为"Axiom"的中国黑客组织。

据《华盛顿邮报》报道，该黑客组织的窃取目标是那些有利于中国海内外政策的情报，其活动集商业、外交间谍活动和监控异议人士于一体。报道称，Axiom似乎是目前已知中国黑客组织中"最尖端的"。

美国联邦情报局在本月一份工业预警文件中表示，Axiom的活动比人民解放军的61398部队还要复杂、尖端--总参三部的61398部队去年被西方媒体称为"中国网络战部队"， 其中5人今年在美国被起诉。

另外，《华盛顿邮报》报道强调，与61398部队不同，Axiom的工作重点是对异议人士进行监控，同时也进行工业间谍、窃取知识产权。

中方回应："中国才是受害者"

就这条新闻，中国驻美大使馆发言人耿爽在邮件中向《华盛顿邮报》称："根据以往经验判断，这类报告、指控通常是编造的。"据报道，耿爽在邮件中重复了北京 的立场，称网络犯罪在中国违法，并称政府已经竭尽所能打击这类活动。他还称，"依据斯诺登泄露的情况，中国才是这类攻击的受害者"。

在过去一段时间，美国方面多次表示受到来自中国的黑客攻击，并起诉了中国的5名军官。不久前的10月初，美国联邦调查局局长在接受美国CBS电视采访时称，中国"正在对美国进行网络战"，几乎所有美国大企业都被列为目标，而这些攻击对美国造成巨额损失。

对于指责，中方做出大量回应和反击，提及NSA窃听等事件，称美国"贼喊捉贼"。

报告直指中俄政府

据法新社报道，美国在本周二发布了两份不同的安全报告，两份报告均表示，中国和俄罗斯政府可能是美国等地发生的大量网络间谍活动的幕后指使

就这条新闻，中国驻美大使馆发言人耿爽在邮件中向《华盛顿邮报》称："根据以往经验判断，这类报告、指控通常是编造的。"据报道，耿爽在邮件中重复了北京 的立场，称网络犯罪在中国违法，并称政府已经竭尽所能打击这类活动。他还称，"依据斯诺登泄露的情况，中国才是这类攻击的受害者"。

在过去一段时间，美国方面多次表示受到来自中国的黑客攻击，并起诉了中国的5名军官。不久前的10月初，美国联邦调查局局长在接受美国CBS电视采访时称，中国"正在对美国进行网络战"，几乎所有美国大企业都被列为目标，而这些攻击对美国造成巨额损失。

对于指责，中方做出大量回应和反击，提及NSA窃听等事件，称美国"贼喊捉贼"。





报告直指中俄政府

据法新社报道，美国在本周二发布了两份不同的安全报告，两份报告均表示，中国和俄罗斯政府可能是美国等地发生的大量网络间谍活动的幕后指使。

其中一份是安全公司FireEye发布的有关Axiom的报告。另一家安全公司Novetta Solutions的报告则表示，"Novetta有中等至很大的把握，Axiom是中国情报机构的一部分"。

FireEye的报告还称，长期攻击美国国防承包商、东欧国家政府、欧洲安全机构的黑客活动"可能是俄罗斯政府主持的"。报告称，代号"APT28"的黑 客组织的关注点似乎不是为获得经济利益的知识产权窃取，而是那些政府有用的信息，并称该组织自2007年就开始了间谍活动。