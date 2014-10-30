消息称小米已从海外29家银行借贷10亿美元

这29家借贷银行包括德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、巴西银行、日本三菱东京UFJ银行、瑞士信贷集团和高盛集团等等。

银行业人士称，目前小米发行债券吸引的银行数量已经超过阿里巴巴， 据称2013年阿里巴巴高达80亿美金的债券融资一共吸引了22家银行。上个月阿里巴巴在美国纽交所上市， IPO融资250亿美元，创造了最大规模的IPO记录。

据银行业者表示，对于一个未上市的公司来说，初次贷款就吸引了这么多银行实属罕见。“相比前几年，银行更愿意向科技公司发放贷款。”德意志银行亚太区贷款资本市场主管 Amit Khattar这样说道。

“投资银行看中了中国科技公司未来的商业机会，参与银团贷款则是建立良好关系的第一步。”摩根士丹利太区固定收益资产部主管Julien Begasse de Dhaem这样说道。小米这次贷款的利率颇为优厚，借款利率仅为上浮2.325%，而与小米相同评级的公司的融资成本则要高出2.5%。

据知情人士透露，这笔三年期总额10亿美元的贷款预计将于周五到位，小米将把这笔贷款用于海外扩张。目前小米在中国市场的智能手机出货量已经超过了三星和苹果，同时开始在印度和印度尼西亚销售手机。

小米全球副总裁雨果·巴拉(Hugo Barra)在WSJD Live全球科技大会上表示，公司正在伺机向巴西和墨西哥扩张。被誉为“中国版苹果”的小米手机在去年已经出售了1800万台手机，预计截止今年手机销量将达到6000万台。