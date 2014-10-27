周末出炉的欧洲央行[微博]银行业压力测试结果显示，130家银行仅25家银行未能通过评估，即约19%的未通过率，81%的通过率。市场对此解读为表现良好，市场风险偏好回暖，全球股市重拾信心，周一早盘美股期货以及澳洲股市继续延续反弹格局，黄金则跌破1230美元/盎司。

25家未能通过评估的银行中有12家银行已经弥补了自身的资本缺口，整体资本缺口达到250亿欧元，所有大型银行均通过了压力测试，如法国、德国以及西班牙的主要银行均顺利通过测试。

受欧洲银行压力测试结果表现“不太坏”的影响，欧元兑美元(1.2690, 0.0017, 0.13%)周一重拾1.27关口，美元指数则继续维持86关口以下震荡，静待周二至周三(10月28-29日)美联储10月利率会议，市场普遍预计10月将是QE3的末日!





QE3将终结 FOMC声明是否有所变化?





本周市场将再度迎来不少风险事件的考验，而其中，美联储10月决议无疑将最为引人注目。美联储有可能在本周会议上安抚投资者，如果全球经济动荡威胁到美国经济，联储不会袖手旁观。经济学家将关注美联储会议政策声明是否有所变化。

路透报道指出，FOMC将于10月28至29日开会，计划届时结束购债操作。市场预期美联储决策者本周将结束第三轮量化宽松计划，因为美国经济稳步增长，即使增长低于目标。FOMC会议声明的措辞将格外受到关注，投资者欲从中判断近期全球事件对美联储的想法造成了多大程度的影响。

大多数经济学家们预计，美联储会在10月份货币政策会议上彻底结束第三轮量化宽松(QE3)政策中剩余的最后的每个月150亿美元购买规模。有消息人士指出，相比之下，其实更加重要的是美联储可能会就未来的货币政策路径给出怎样的信息，也就是所谓的利率前瞻指引。目前，美联储仍然表示，会在“相当长一段时期里”维持现有0-0.25%的联邦基金利率不变。

法国农业信贷(Crédit Agricole)北美首席经济学家Michael Carey表示，在本周的美联储货币政策会议上，决策者不太可能将“相当长一段时间内”维持利率在极低水平的措辞从声明中剔除，为的是避免市场出现较大波动。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)分析师Michael Feroli表示，如果目前的形势持续至10月底的下次会议，就有可能在美联储声明中被提及。

Feroli表示，美联储可能再次提到持续低通胀构成的风险，或者把加息与通胀预期的回升挂钩，以此强化结束购债后还将等待“相当长一段时间”再加息的承诺。

Envestnet环球策略主管卡拉贝尔(Zachary Karabell)则表示，现在摆在美联储面前的难题就是如何实现平衡。

卡拉贝尔认为，现在，美联储的工作重心是，相比经济活动，怎样的利率水平才算适宜，相信其挑战在于，美联储存在部分鹰派(倾向于收紧货币政策)成员，但FOMC整体上却仍然迟迟不愿意加息;美联储虽说明显地果断决定要彻底结束QE，但市场却已经对美联储的意见分析不屑一顾，在结束QE与加息上都是如此;在美联储设法拉开终结QE政策与开始加息之间的时间间隔之际，FOMC肯定会在一定程度上面临障碍。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的外汇策略师Athanasios Vamvakidis指出，当前全球金融市场都在问的问题是，美联储将如何应对当前的资产价格波动，如何应对弱势经济数据，下行的通胀预期(全球范围内皆是如此，美国问题尤甚)，欧元区边缘国家债市风险，全球股市下跌和美元涨势。很明显，一系列消极信号预示着全球经济黯淡的前景，以及日增的市场风险，这也意味着后续宽松政策的跟进。”

Vamvakidis指出，美联储当前逐渐收紧货币政策的过程可能增加市场风险，负面冲击将波及全球其他市场，最新的市场动向是否会将美联储的未来利率预期散点图向下拖拽，更为接近市场预期，成为投资者的又一大议题。





10月最后一周 汇市行情将如何演变?





本周美联储利率决议表现出的最终是鹰还是鸽，无疑对行情走向非常关键。如果美联储能如期退出QE，同时对加息和前景流露更为乐观的表述，则势必利好美元利空美股、黄金和非美货币。

从持仓来看，据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位，由于美国公布的部分经济数据疲弱，进一步将美联储升息的预期时间推后。

10月21日止当周，美元净多仓降至412亿美元，此前一周为430.4亿美元。这是五周来美元净多仓首次下降，也是连续第10周美元净多仓超过300亿美元。不过，最近一周投机客也进一步增加欧元空仓，由上周的155，342口上升至159，371口，欧元净空仓创下9月2日以来最高。对欧洲再次衰退的担忧，以及德国经济数据欠佳，推动投资人抛售欧元。

苏格兰皇家银行汇市策略师BrianDaingerfield表示，美元涨势目前暂歇，一个主要原因是对美联储将如何应对美元走强、以及对全球经济成长忧虑重燃的不确定性有些上升。

投资人将研读美联储的声明，以寻找何时可能开始升息的线索，目前市场预计要到明年年底。

摩根士丹利：看多美元，看空欧元

摩根士丹利(Morgan Stanley)近日公布了美元、欧元、日元、英镑和澳元本周展望报告。报告依旧维持看多美元并看空欧元、英镑和澳元的观点。

摩根士丹利表示，本周美国方面可关注耐用品订单、消费者信心、美联储决议、GDP等重要事件。该行仍保持看多美元的观点，预计资金流将对美元构成进一步支撑。美债收益率的下降是资金流入的结果，并非是美国储蓄率上升所导致的。

该行指出，和1996/98年类似，预计美债收益率将不再对外汇市场的融资交易构成指引性作用。生产能力过剩、过度借贷、通缩，多数国家面临这些问题，因而多数货币也走低，这也将对美元构成支撑。





看空欧元：

大摩指出，欧洲央行资产购买、资产质量评估(AQR)结果、CPI数据将是指引本周欧元走势的关键。

该行持续看空欧元，特别是兑美元和日元，因为欧元区通胀预期持续下降、德国经济数据不佳、欧洲央行开始购买有资产担保债券。这意味着欧洲央行也可能在未来购买企业债，从而令其资产负债表扩张至2012年的水平。

该行还表示流入欧元区的资金流放缓，也将令欧元持续处于下行之中。





看多日元：

摩根士丹利表示，本周日元的关注点在：工业产出、失业率、CPI以及日本央行。

该行预计日元兑那些高收益货币(比如澳元和纽元)将进一步走高，兑欧元这样的低收益率货币也是。日元走低不再是日本当局乐于见到的一件事情，因为其担心实际可支配收入的下降将对日本经济复苏构成不利影响。

该行特别指出，日本央行本月不会进一步宽松。其仍做空加元/日元和瑞典克朗/日元。





看空英镑：

该行指出，上周英国央行会议纪要确认跌势，维持看空英镑的观点不变。而本周关注焦点在于抵押贷款、消费者信心。

该行预计，英镑兑美元(1.6112, 0.0028, 0.17%)未来数周将下穿1.60水平，基于市场持续推后英国央行首次升息预期时点的判断。英国央行会议纪要显示委员不再急于升息，并且认为现在闲置产能的程度比之前预期的高。英国央行纪要措辞的不变仍令英镑维持弱势。





看空澳元：

该行表示，波动率打压套利交易，维持看空澳元策略。本周关注点在PPI、信贷数据。

大摩解释称，中国经济数据改善对澳元构成温和支撑，但该行仍基于3大理由做空澳元。1.市场波动率上升将减少套利交易的吸引力。2.铁矿石价格虽然稳定，但仍处于低位。3.澳洲CPI如期下降，表明澳洲也面临全球通缩压力的挑战。澳联储将因此维持鸽派论调。

北京时间14：30美元指数报85.55/56，欧元兑美元报1.2697/98，美元兑日元(107.83,-0.4200, -0.39%)报107.92/94，英镑兑美元报1.6092/90，澳元兑美元(0.8813, 0.0012,0.14%)报0.8806/08。

本周是“银十”的最后一周，将迎来美联储利率决议，市场集中关注美联储措辞是否会有所变化?10月最后一周的行情将会如何演变?此前因周日(10月26日)欧洲银行压力测试公布结果表现良好，欧元受到提振，美元指数(85.5600, -0.1600, -0.19%)受打压，周初微幅低开。