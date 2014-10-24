GT苹果达成和解将退出蓝宝石材料生产

北京时间10月23日晚间消息，GT Advanced Technologies(以下简称“GT”)周四宣布，已与苹果公司(以下简称“苹果”)达成和解协议。根据该协议，GT将退出蓝宝石材料的生产，转而提供生产蓝宝石水晶的设备。

GT称，将关闭位于亚利桑那州Mesa和马萨诸塞州Salem的蓝宝石材料制造工厂。此外，根据该协议，GT将被解除与苹果的所有排他性义务，并将退还苹果支付的4.39亿美元预付款，但无需支付利息。

GT是苹果的蓝宝石玻璃合作厂商。双方去年11月达成一项价值5.78亿美元的合作协议，在亚利桑那州合建一座蓝宝石工厂。这笔资金采用分期付款方式支付，如果亚利桑那州工厂实现了预期运营目标，GT将在今年10月底获得苹果最后一笔1.39亿美元的款项。但GT却于今年10月6日申请了破产保护,因为公司每天需要耗费100万美元，但却无法满足苹果需求的蓝宝石供应量。GT 的问题早在今年2月就开始出现，公司当时已经无法满足苹果需求。

目前，GT已对Mesa工厂裁员了650了，预计还将对Salem工厂进行裁员。GT在声明中称，公司仍拥有相关知识产品，可以不受限制地出售其蓝宝石生产技术。GT 准备在年底前关闭蓝宝石生产业务，并将目前在熔炉中的蓝宝石晶体出售。

GT还称，将继续与苹果进行“技术交流”，但并未具体说明与苹果的未来合作方式。双方今日宣布的和解协议还有美国破产法院的批准。



