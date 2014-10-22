德银：中国可能将2015年增长目标下调至7%

北京时间10月22日消息，德意志银行在周二发布的报告中称，中国可能在12月中旬召开的中央经济工作会议上将2015年增长目标从7.5%下调至7%，主要基于3个理由，一是劳动力市场趋紧使得政府没必要维持7.5%的增速来保障就业，二是经济所面临的一系列约束条件，包括空气污染严重、财政负担上升、住房市场空置率高等，三是整个经济界对中国增速放缓的共识，包括IMF的建议以及林毅夫转变观点。

德银在报告中称，尽管2014年经济放缓，中国就业市场依然非常紧张，每100个求职者竞争111个空缺职位。劳动力市场的紧张是供给下降所造成的。根据国家统计局的数据，中国劳动力供给在2011年见顶。德银预测2014年中国劳动力的总量将下降200万人，2015年下降240万，2016年再下降100万。这与2000-2010年间的情况形成鲜明对照，当时劳动力平均每年增加1000万人。

此外，中国经济面临着大量约束条件，包括空气污染恶化、财政负担上升以及房地产市场空置率较高。很显然，中国政府已经完全意识到这些约束，因此刺激经济的积极性大为下降。李克强总理9月10日表示：“进一步刺激的空间有限。”德银指出，近几年中国政府的财政赤字已经相当高。根据IMF的估算，2012年中国总体政府赤字占GDP比重为9.7%，大大高于许多发达国家和发展中国家。

德银经济学家相信，经济界对中国增速下降的共识上升也将促使中国下调增长目标。IMF在年中报告中建议中国将增长目标下调至6.5%-7%。连一贯认为中国未来20年增速将继续达到8%的前世界银行首席经济学家林毅夫10月份也转变观点，预计未来几年增速在7%-7.5%之间。