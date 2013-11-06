简介

我们可以假定尝试开始学习面向对象编程（OOP）的任何人，首先就碰到了多态性、封装性、重载和继承性这些词汇。也许有人会查看一些现成的类，并尝试理解那些多态性或封装性究竟在哪里……很可能大多数人的 OOP 学习历程就终结于此了。

而实际上，一切都比看上去要简单得多。要使用 OOP，您无需明白那些词汇是什么意思 - 您只要使用 OOP 功能就好，甚至都不需要知道它们都叫什么。当然了，我还是希望本文的每一位读者都能够在知道如何使用 OOP 的同时，也清楚这些词汇的含义。

创建函数库

OOP 的第一次、也是最为简单的应用，就是创建您频繁使用函数的自用库。当然，您也可以简单地将这些函数存储于一个包含文件 (mqh) 中。在您确实需要某函数时，只需纳入一份文件再调用此函数。但是，如果您的程序足够长，您可能就会集中大量的函数，这样一来，就很难记住它们的名称和用途。

您可以收集不同文件中的函数，并根据用途将其分成多个类别。比如说，使用数组的函数、使用字符串的函数、计算订单的函数等等。上一句话中的“类别”一词可替换为“类”。意义相同，却更接近我们的主题 - 面向对象编程。

所以，可将函数划分为一个一个的类：使用数组的函数类、使用字符串的函数类、计算订单的函数类等等。因为“类”是 OOP 的基本概念，所以这个词更靠近我们的主题。关于什么是“编程中的类”，您可以检索各种各样的参考书目、字典和百科全书（比如 Wikipedia）。

在面向对象编程领域，类是一种用作编程模型以创建自身实例的结构。

乍听起来，可能觉得和“多态性”、“封装性”之类的词汇差不多。而这次我们所说的“类”，却是指一系列的函数和变量。在使用类创建库的例子中 - 一系列函数和变量按被处理数据的类型或按被处理对象的类型分组：数组、字符串、订单。

程序中的程序

曾存在（且未来也会有）大量表单的类似问题 - 如何由“EA 交易”调用一个脚本？虽然说避免使用第三方工具，但此任务还是会通过在“EA 交易”代码中置入脚本代码来完成。实际上，这并不难，但是脚本可能会采用与“EA 交易”相同的变量与函数名称，您也因此需要调整脚本代码。这种改动也并不复杂，只是可能数量庞大。

如果能够将此脚本作为一个独立的程序调用，那该多好！只要您将此脚本作为一个类进行编程，之后再使用这个类，就可能实现。工作量会因短短的几行代码而增加。在这种情况下，类会按照被处理数据的用途（而不是其类型）来组合函数。比如说：删除挂单的类、开仓类或下订单类、使用图形的类等等

类的一项重要功能，就是与其所处的空间区分开来。类就像是操作系统中运行的一个程序：多个程序可同时运行，但是自我运行，彼此独立。因此，类可被称作“程序中的程序”，因为它与其所处的空间区分开来。

类的外观和感觉

类创建开始于class一词，接着是类名称，然后才是放入大括号内的整体类代码：

class CName { };

千万不要忘记在右大括号后加上一个分号。

可见与隐藏（封装）

如果您取任何程序，我们都知道其中会包含大量的函数。这些函数可被划分为两类：主函数与辅函数。主函数是指真正构成一个程序的函数。而这些函数可能又需要许许多多用户无需了解的其它函数。比如说，想在客户端打开某头寸的交易者，则需要打开New Order（新建订单）对话框，输入交易量、Stop Loss（止损）和Take Profit（获利）值，再点击 "Buy" （买）或 "Sell" （卖）。

但是在点击按钮与开仓之间究竟发生了什么 - 就只有终端开发人员能够提供确定的答案了。我们可以假定终端执行了大量的动作：检查持仓量，检查 Stop Loss 值与 Take Profit 值，检查网络连接等。有许许多多的流程被隐藏，或者说，被封装。同样，您可以将某个类中的代码分成多个段（函数与变量） - 使用类时，其中某些可用，某些会被隐藏。

利用下述关键词定义封装等级：private（私有），protected（受保护）和public（公用）。protected 与 private 之间的区别我们稍后再想，我们首先来看看关键词 private 与 public。因此，一个简单的类模板会采用下述形式：

class CName { private : public : };

private

public

想充分利用 OOP，这就足够了。不再直接于“EA 交易”（脚本或指标）中编写您的代码，而是首先创建一个类，然后再于此类中编写一切内容。接下来，我们再根据一个实例研究分区间的差异。

创建库的示例

上面提供的类模板可用于创建一个函数库。我们创建一个类以使用数组。随着数组的使用而产生的最为常见的任务 - 就是向数组添加一个新元素和添加一个新元素，前提是这个带有指定值的元素并不存在于该数组中。

我们将向数组添加一个元素的函数命名为AddToEnd()，并将向数组添加一个独特元素的函数命名为AddToEndIfNotExists()。首先，我们需要检查AddToEndIfNotExists() 函数的数组中是否已存在被添加的元素，如果没有 - 则使用 AddToEnd() 函数。检查数组中是否已存在某元素的检查函数，会被视为辅函数。因此，我们会将其置于private 分区，而所有其它函数则全部置于public 分区。如此一来，我们会得到下述类：

class CLibArray { private : int Find( int &aArray[], int aValue) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (aArray); i++) { if (aArray[i]==aValue) { return (i); } } return (- 1 ); } public : void AddToEnd( int &aArray[], int aValue) { int m_size= ArraySize (aArray); ArrayResize (aArray,m_size+ 1 ); aArray[m_size]=aValue; } void AddToEndIfNotExistss( int &aArray[], int aValue) { if (Find(aArray,aValue)==- 1 ) { AddToEnd(aArray,aValue); } } };

载入类

类必须载入后方可使用。如果某个类位于独立文件中，则您必须纳入该文件

#include <OOP_CLibArray_1.mqh>

然后再载入此类。类载入与变量声明类似：

CLibArray ar;

首先是类的名称，然后是引用此实例的指针名称。载入后，类变成一个对象。想要使用某对象的任何函数，则编写指针名称、dot，之后是函数名称。键入dot后，就会有一个类函数的下拉式列表打开（图 1）。



图 1. 函数列表

多亏有了下拉列表，也就无需记忆那些函数名称了 - 您可以浏览该名称列表，并记住函数的用途。使用类的最大好处，就是能够创建库，而不仅仅是单纯地从文件中收集函数。

在收集函数的例子中，当您键入函数名称的前几个字母时，下拉列表就会显示所有包含库中的所有函数，而当您使用类时 - 则只会显示指定的关联函数。还要注意 Find() 函数并未列出 - 这就是 private 与 public 分区的差别所在。此函数于 private 分区中编写，因此不可用。

为不同的数据类型制作一个通用库（重载）

此时，我们的库中包含仅使用 int 类型数组的函数。除 int 类型数组之外，我们可能还需要将库函数应用于下述数组类型：uint、long、ulong 等。至于其它数据类型的数组，我们则必须编写其各自的函数。但是，您无需赋予这些函数其它名称 - 将会根据传递参数或参数组的类型自动选择正确的函数（本例是根据参数的类型）。我们利用使用 long 类型数组的函数补充此类的编写：

class CLibArray { private : int Find( int &aArray[], int aValue) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (aArray); i++) { if (aArray[i]==aValue) { return (i); } } return (- 1 ); } int Find( long &aArray[], long aValue) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (aArray); i++) { if (aArray[i]==aValue) { return (i); } } return (- 1 ); } public : void AddToEnd( int &aArray[], int aValue) { int m_size= ArraySize (aArray); ArrayResize (aArray,m_size+ 1 ); aArray[m_size]=aValue; } void AddToEnd( long &aArray[], long aValue) { int m_size= ArraySize (aArray); ArrayResize (aArray,m_size+ 1 ); aArray[m_size]=aValue; } void AddToEndIfNotExistss( int &aArray[], int aValue) { if (Find(aArray,aValue)==- 1 ) { AddToEnd(aArray,aValue); } } void AddToEndIfNotExistss( long &aArray[], long aValue) { if (Find(aArray,aValue)==- 1 ) { AddToEnd(aArray,aValue); } } };

现在，使用同一个名称，我们却得到了不同的函数性。上述函数被称为重载函数，因为一个名称利用一个以上的函数性载入，亦即重载。

此示例载于本文随附的 OOP_CLibArray_1.mqh 文件中。

类标记的另一种方式

在上述示例中，所有的函数都是在类中编写。如果您有大量函数，而且每个函数又都拥有大量数据，那么，此类标记可能会非常便利。此类情况下，您可以将函数置于类外。只在类内部编写带参数的函数名称，而函数则完全于类外描述。此外，您还要指明该函数隶属于哪个具体的类：首先编写类名称，然后再写下两个冒号和函数名称：

class CLibArray { private : int Find( int &aArray[], int aValue); int Find( long &aArray[], long aValue); public : void AddToEnd( int &aArray[], int aValue); void AddToEnd( long &aArray[], long aValue); void AddToEndIfNotExistss( int &aArray[], int aValue); void AddToEndIfNotExistss( long &aArray[], long aValue); }; int CLibArray::Find( int &aArray[], int aValue) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (aArray); i++) { if (aArray[i]==aValue) { return (i); } } return (- 1 ); } int CLibArray::Find( long &aArray[], long aValue) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (aArray); i++) { if (aArray[i]==aValue) { return (i); } } return (- 1 ); } void CLibArray::AddToEnd( int &aArray[], int aValue) { int m_size= ArraySize (aArray); ArrayResize (aArray,m_size+ 1 ); aArray[m_size]=aValue; } void CLibArray::AddToEnd( long &aArray[], long aValue) { int m_size= ArraySize (aArray); ArrayResize (aArray,m_size+ 1 ); aArray[m_size]=aValue; } void CLibArray::AddToEndIfNotExistss( int &aArray[], int aValue) { if (Find(aArray,aValue)==- 1 ) { AddToEnd(aArray,aValue); } } void CLibArray::AddToEndIfNotExistss( long &aArray[], long aValue) { if (Find(aArray,aValue)==- 1 ) { AddToEnd(aArray,aValue); } }

有了这么一种标记，您就可以一窥类组成的全貌，必要时还能近距离观察个别的函数。

此示例载于本文随附的 OOP_CLibArray_2.mqh 文件中。

于类中声明变量

我们继续研究之前提到的示例。直接于文件中的编码与类内部的编码之间有一个差别。直接在文件中，您可以在声明时为变量赋值：

int Var = 123 ;

而如果您是在类中声明一个变量则不能这样 - 有类函数运行时不能赋值。所以，首先您需要将参数传递至类（即准备用类编写）。我们将此函数命名为 Init()。

结合实例来研究研究。

将脚本转换为类的示例

假设有一个删除挂单的脚本（参见随附的 OOP_sDeleteOrders_1.mq5 文件）。

#include <Trade/Trade.mqh> input bool AllSymbol= false ; input bool BuyStop = false ; input bool SellStop = false ; input bool BuyLimit = false ; input bool SellLimit = false ; input bool BuyStopLimit = false ; input bool SellStopLimit = false ; CTrade Trade; void OnStart () { bool Ret= true ; for ( int i= 0 ; i< OrdersTotal (); i++) { ulong Ticket= OrderGetTicket (i); if (Ticket> 0 ) { long Type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if (Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP && !BuyStop) continue ; if (Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP && !SellStop) continue ; if (Type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT && !BuyLimit) continue ; if (Type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT && !SellLimit) continue ; if (Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT && !BuyStopLimit) continue ; if (Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT && !SellStopLimit) continue ; if (!AllSymbol && Symbol ()!= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )) continue ; if (!Trade.OrderDelete(Ticket)) { Ret= false ; } } else { Ret= false ; Print ( 选择订单错误" ); } } if (Ret) { Alert ( "脚本结束成功" ); } else { Alert ( "脚本结束错误, 参见详情. 在日志中" ); } }

此脚本拥有允许其启用各类型订单并选择交易品种（选择哪些订单将被删除）的外部参数（脚本运行其上的所有图表的交易品种）。

将此脚本转换为名为 COrderDelete 的类。在 private 分区中，我们声明将脚本声明的相同变量声明为外部参数，但为变量名称加上前缀 "m_" （源自 "member" 一词，即，类成员）。不是一定要添加前缀，但这样则容易区分变量，非常方便。我们由此可以确定地知道正在处理受类空间限制的变量。此外，您也不会得到编译器变量声明隐藏了全局声明变量的警告。

于全局、类定义中、函数主体中采用同样的变量名称并不是错误，但却会令程序难以理解，正因如此，编译器才会在此类情况下发出警告。欲为变量赋值，则利用这些变量（以及脚本外部参数）对应的参数编写 Init() 函数。如果您使用此类，则首先必须调用 Init() 函数并将外部参数传递进去。脚本的其余代码保持不变。唯一例外的是 - 不是直接使用外部参数，而应采用类中声明的变量。

如此我们就会得到下述类：

#include <Trade/Trade.mqh> class COrderDelete { private : bool m_AllSymbol; bool m_BuyStop; bool m_SellStop; bool m_BuyLimit; bool m_SellLimit; bool m_BuyStopLimit; bool m_SellStopLimit; CTrade m_Trade; public : void Init( bool aAllSymbol, bool aBuyStop, bool aSellStop, bool aBuyLimit, bool aSellLimit, bool aBuyStopLimit, bool aSellStopLimit) { m_AllSymbol =aAllSymbol; m_BuyStop =aBuyStop; m_SellStop =aSellStop; m_BuyLimit =aBuyLimit; m_SellLimit =aSellLimit; m_BuyStopLimit =aBuyStopLimit; m_SellStopLimit=aSellStopLimit; } bool Delete() { bool m_Ret= true ; for ( int i= 0 ; i< OrdersTotal (); i++) { ulong m_Ticket= OrderGetTicket (i); if (m_Ticket> 0 ) { long m_Type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if (m_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP && !m_BuyStop) continue ; if (m_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP && !m_SellStop) continue ; if (m_Type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT && !m_BuyLimit) continue ; if (m_Type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT && !m_SellLimit) continue ; if (m_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT && !m_BuyStopLimit) continue ; if (m_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT && !m_SellStopLimit) continue ;

input bool AllSymbol= false ; input bool BuyStop = false ; input bool SellStop = false ; input bool BuyLimit = false ; input bool SellLimit = false ; input bool BuyStopLimit = false ; input bool SellStopLimit = false ; #include <OOP_CDeleteOrder_1.mqh> COrderDelete od; void OnStart () { od.Init(AllSymbol,BuyStop,SellStop,BuyLimit,SellLimit,BuyStopLimit,SellStopLimit); bool Ret=od.Delete(); if (Ret) { Alert ( "脚本结束成功" ); } else { Alert ( "脚本结束错误, 参见日志详情" ); } }

此类的示例载于本文随附的 OOP_CDeleteOrder_1.mqh 文件中。使用此类的脚本被减至最少（外部参数、载入类，调用 Init() 和 Delete() 方法）：

此脚本的示例载于本文随附的 OOP_sDeleteOrders_2.mq5 文件中。脚本的大多数内容都是处理 Delete() 函数的结果，由此通知脚本结果。

现在，此脚本的所有基本函数均被设计为位于某独立文件中的一个类，所以您可以通过任何其它程序（“EA 交易”或脚本）使用此类，即，由“EA 交易”调用此脚本。

一些自动学（构造函数与析构函数）

程序运行可划分为三个阶段：启动程序、工作过程及其工作的完成。这种划分的重要性显而易见：程序启动时会自行准备（比如载入并设置要使用的参数），程序结束时其必须执行一次 "clean up" （清理，比如移除图表中的图形对象）。

为区分这些阶段，“EA 交易”与指标都有专用函数：OnInit()（启动时运行）和OnDeinit() （关闭时运行）。类拥有类似功能：您可以添加会在类载入和类卸载时自动执行的函数。此类函数被称为“构造函数”和“析构函数”。向类添加一个构造函数即指添加一个与类名称完全相同的函数。想要添加一个析构函数 - 做法与构造函数完全相同，只是函数名称以波浪符 "~" 开始。

一个演示构造函数和析构函数的脚本：

class CName { public : CName() { Alert ( "构造函数" ); } ~CName() { Alert ( "析构器" ); } void Sleep () { Sleep ( 3000 ); } }; CName cname; void OnStart () { cname. Sleep (); }

此类实际上只有一个可暂停 3 秒钟的 Sleep() 函数。当您运行此脚本时，就会出现一个带有 "Constructor" （构造函数）信息的警报窗口，3 秒钟后，又会出现一个带有 "Destructor" （析构函数）信息的警报窗口。然而事实却是 CName() 与 ~CName() 函数永远不被显式调用。

此示例载于本文随附的 OOP_sConstDestr_1.mq5 文件中。

向构造函数传递参数

在我们将脚本转换为类的示例中，我们还可以减少一行代码 - 去掉调用 Init() 函数。参数可以在载入类时传递至构造函数。将构造函数添加到类：

COrderDelete( bool aAllSymbol = false , bool aBuyStop = false , bool aSellStop = false , bool aBuyLimit = false , bool aSellLimit = false , bool aBuyStopLimit = false , bool aSellStopLimit= false ) { Init(aAllSymbol,aBuyStop,aSellStop,aBuyLimit,aSellLimit,aBuyStopLimit,aSellStopLimit); }

Init() 函数保持不变，但却由构造函数调用。构造函数中的所有参数均为可选，所以此类可如前使用：载入不带参数的类并调用 Init() 函数。

待创建一个构造函数之后，此类还有另一种使用方法。载入此类时，您可将参数传递其中，且无需调用 Init() 函数：

COrderDelete od(AllSymbol,BuyStop,SellStop,BuyLimit,SellLimit,BuyStopLimit,SellStopLimit);

Init() 函数会被留在 public 分区中，以允许类重新初始化。使用此程序（“EA 交易”）时，在一种情况下，您可能只需要移除 Stop （停止）订单；而在其它情况下，则只需要移除 Limit （限制）订单。想完成此操作，您可以利用不同的参数调用 Init() 函数，以令 Delete() 函数删除某不同的订单组。

此示例载于本文随附的 OOP_CDeleteOrder_2.mqh 和 OOP_sDeleteOrders_3.mq5 文件中。

使用一个类中的多个实例

正如此前章节中提到的，根据初始化期间的参数设定，相同的类可以执行不同的动作。如果能知道您的类的用途，您就可以省略类的重新初始化。想完成此操作，您要载入一些带有不同参数的实例。

比如说，大家都知道，我们的“EA 交易”运行时，在某些情况下我们需要删除 BuyStop（买入止损） 与 BuyLimit（买入限价） 订单，而有些时候却又需要删除 SellStop 和 SellLimit 订单。本例中，您可以载入此类的两个实例。

如欲删除 BuyStop（买入止损） 与 BuyLimit（买入限价） 订单：

COrderDelete DeleteBuy( false , true , false , true , false , false , false );

如欲删除 SellStop 与 SellLimit 订单：

COrderDelete DeleteSell( false , false , true , false , true , false , false );

现在，如果您想删除购入挂单，请使用一个类的一个实例：

DeleteBuy.Delete();

如果您想删除卖出挂单 - 则使用另一个实例：

DeleteSell.Delete();

对象数组

当程序运行时，您不一定总是能确切地掌握您将需要多少类实例。这种情况下，您可以创建一个类实例数组（对象）。我们就以带有构造函数和析构函数的类为例，研究一下这个对象数组。对此类进行少许改动，我们将参数传递至构造函数，这样我们就能监控此类的每个实例了：

class CName { private : int m_arg; public : CName( int aArg) { m_arg=aArg; Alert ( "构造函数" + IntegerToString (m_arg)); } ~CName() { Alert ( "析构函数 " + IntegerToString (m_arg)); } void Sleep () { Sleep ( 3000 ); } };

CName* cname[ 10 ];

我们使用这个类。您可以声明一个特定大小的数组，比如十个元素：

看到与通常变量声明数组的一个区别 - 有一个星号 "*"。有一个星号则表明，与之前使用的自动指针相比，使用的是动态指针。

您可以使用一个动态数组（无需预先分配大小，不要混淆动态数组与动态指针）：

CName* cname[];

这种情况下则需要缩放（于任何函数、脚本内执行 - 于 OnStart() 函数内部）：

ArrayResize (cname, 10 );

现在，我们循环通过数组的所有元素，并将类实例载入每一个元素。想完成此操作，则使用 new 关键词：

ArrayResize (cname, 10 ); for ( int i= 0 ; i< 10 ; i++) { cname[i]= new CName(i); }

cname[ 0 ]. Sleep ();

暂停：

检查脚本。运行后看到有十个构造函数，却没有析构函数。如果您使用动态指针，则类不会在程序终止时自动卸载。此外，您还可以在 "Experts" 选项卡上看到有关内存泄漏的信息。您应手动删除对象：

for ( int i= 0 ; i< 10 ; i++) { delete (cname[i]); }

现在，在脚本的末尾处有十个析构函数运行，且无错误信息。

此示例载于本文随附的 OOP_sConstDestr_2.mq5 文件中。

利用 OOP 修改程序逻辑（虚函数，多态性）

多态性 - 很可能是最吸引人且最重大的 OOP 功能，可允许您控制程序的逻辑。它会使用一个带有虚函数和多个子类的基类。一个类可以采用由子类定义的多种形式。

举个简单的例子 - 两个值的对比。可以有五种版本的对比：大于 (>)、小于 (<)、大于等于 (>=)、小于等于 (<=)、等于 (==)。

创建一个带虚函数的基类。虚函数 - 与常规函数完全相同，只是其声明以 virtual 一词开始：

class CCheckVariant { public : virtual bool CheckVariant( int Var1, int Var2) { return ( false ); } };

虚函数没有代码。它是一种可对接各种装置的连接器。根据装置的类型，它会执行不同的动作。

创建 5 个子类：

class CVariant1: public CCheckVariant { bool CheckVariant( int Var1, int Var2) { return (Var1>Var2); } }; class CVariant2: public CCheckVariant { bool CheckVariant( int Var1, int Var2) { return (Var1<Var2); } }; class CVariant3: public CCheckVariant { bool CheckVariant( int Var1, int Var2) { return (Var1>=Var2); } }; class CVariant4: public CCheckVariant { bool CheckVariant( int Var1, int Var2) { return (Var1<=Var2); } }; class CVariant5: public CCheckVariant { bool CheckVariant( int Var1, int Var2) { return (Var1==Var2); } };

类必须先载入、后使用。如果您知道应使用哪个子类，则可以利用此子类的类型声明一个指针。比如说，如果您想检查 ">" 条件：

CVariant1 var ;

就像本例中，如果我们未能提前知道子类型，则利用基类的类型声明一个类。但是这种情况下会采用动态指针。

CCheckVariant* var;

必须采用 new 关键词载入子类。根据选择的变量载入子类：

int Variant= 5 ; switch (Variant) { case 1 : var = new CVariant1; break ; case 2 : var = new CVariant2; break ; case 3 : var = new CVariant3; break ; case 4 : var = new CVariant4; break ; case 5 : var = new CVariant5; break ; }

检查条件：

bool rv = var.CheckVariant( 1 , 2 );

尽管所有情况下检查条件的代码都完全相同，但两值对比的结果将取决于子类。

此示例载于本文随附的 OOP_sVariant_1.mq5 文件中。

有关封装的更多内容（私有、受保护、公用）

现在，关于 public 分区已经十分明朗 - 其包含类用户务必可见的函数与变量（我们所说的用户是指利用现成类缩写程序的程序员。）从类用户的角度来看，protected 与 private 分区之间没有区别 - 上述分区中的函数和变量不适用于用户：

class CName1 { protected : int ProtectedFunc( int aArg) { return (aArg); } public : int PublicFunction( int aArg) { return (ProtectedFunc(aArg)); } }; class CName2 { private : int PrivateFunc( int aArg) { return (aArg); } public : int PublicFunction( int aArg) { return (PrivateFunc(aArg)); } }; CName1 c1; CName2 c2;

public

protected

private

public

本例中有两个类：CName1 和 CName2。每个类有两个函数：一个位于分区，另一个则位于分区（类 CName1）或位于分区（类 CName2）。两个类都只有一个函数来源于分区的函数下拉列表（图 2 与图 3）。



图 2. CName1 类函数



图 3. CName2 类函数

此示例载于本文随附的 OOP_sProtPriv_1.mq5 文件中。

private 与 protected 分区决定基类函数对其子类的可见性：

class CBase { protected : string ProtectedFunc() { return ( "CBase ProtectedFunc" ); } private : string PrivateFunc() { return ( "CBase PrivateFunc" ); } public : virtual string PublicFunction() { return ( "" ); } }; class Class: public CBase { public : string PublicFunction() { return (ProtectedFunc()); } };

本例中，我们有名为 CBase 的基类和名为 Class 的子类。尝试从子类调用位于protected与 private分区中的基类函数。如果您从protected分区调用函数，一切编译和运行都会正常进行。如果您从private分区调用函数，则会出现一个编译器错误（不能调用私有成员函数）。也就是说，通过 private 分区的函数对子类不可见。

protected分区只会保护来源于类用户的函数，而private分区亦会保护来源于子类的函数。来源于子类的基类函数（位于不同分区）的可见性，请见图 4。



图 4. 来源于子类的基类函数的可见性

蓝色箭头 - 函数可用；灰色 - 不可用。

此示例载于本文随附的 OOP_sProtPriv_2.mq5 文件中。

默认虚函数与继承性

并非基类中所有的虚函数都必须在子类中拥有对应函数。如果某子类拥有同名函数 - 则会使用这个函数；如果没有 - 则会由基类虚函数运行代码。结合示例研究一下。

class CBase { public : virtual string Function() { string str= "" ; str= "Function " ; str=str+ "of base " ; str=str+ "class" ; return (str); } }; class Class1: public CBase { public : string Function() { string str= "" ; str= "Function " ; str=str+ "of child " ; return (str); } }; class Class2: public CBase { }; Class1 c1; Class2 c2; void OnStart () { Alert ( "1: " +c1.Function()); Alert ( "2: " +c2.Function()); }

尽管 Class2 类没有函数是事实，但仍然可能由其调用 Function() 函数。如此则会通过 CBase 类运行函数。Class1 类会运行其自有函数：

void OnStart () { Alert ( "1: " + c1.Function()); Alert ( "2: " + c2.Function()); }

从类用户的角度来看，使用某子类时，来源于 public 分区的所有函数都将可用。此即谓继承性。如果基类的函数是作为虚函数声明，则只要子类中存在同名函数，就用子类的函数将其替换（图 5）。



图 5. 类用户访问函数

除子类中没有对应基类虚函数的函数的情况之外，子类可能拥有“额外”函数（基类中没有同名虚函数的函数）。如果您利用指针将类载入到子类类型，则上述函数可用。如果您利用指针将类载入到基类类型，则上述函数不可用（图 6）。



图 6. “额外”函数的可见性（红色箭头）由

载入类所使用的指针类型决定。

此示例载于本文随附的 OOP_sDefaultVirtual_1.mq5 文件中。

更多有关类载入

在您使用虚函数以及相应的基类和子类时，如果您知道应使用哪个子类，您就可以使用对应该子类的指针：

Class1 c1; Class2 c2;

如果不知道应使用哪个子类，则使用一个动态指针指向基类类型，并利用 new 关键词载入类：

CBase *c; void OnStart () { c= new Class1; ...

如果您使用自动指针指向基类

CBase c;

则会原样使用基类。在您调用其虚函数时，即会运行位于此类函数中的代码。虚函数被转换为常规函数。

处理函数中的对象

本节的标题已经足够说明问题。可将指向对象的指针传递给函数，然后您可以在函数内调用对象函数。可利用基类类型声明函数参数。如此则函数万能。指向类的指针只可以通过引用的方式传递给函数（用 & 符号表示）：

class CBase { public : virtual string Function() { return ( "" ); } }; class Class1: public CBase { public : string Function() { return ( "Class 1" ); } }; class Class2: public CBase { public : string Function() { return ( "Class 2" ); } }; Class1 c1; Class2 c2; void Function(CBase &c) { Alert (c.Function()); } void OnStart () { Function(c1); Function(c2); }

此示例载于本文随附的 OOP_sFunc_1.mq5 文件中。

函数与方法，变量与属性

到目前为止，我们在本文中都是使用“函数”一词。但在 OOP 中，程序员通常都是使用“方法”一词，而非“函数”。如果您是从内部、从编写类的程序员的角度来看类，所有的函数仍然是函数。但如果您是从使用现成类的程序员的角度来看类，则位于public 分区中的类接口函数（键入一个点后在下拉列表中）则要称为方法。

除方法外，类接口可能还纳入类的属性。public 分区不仅可纳入函数，还有变量（其中包括数组）。

class CMethodsAndProperties { public : int Property1; int Property2; void Function1() { return ; } void Function2() { return ; } };

这些变量均被称为属性，而且也在下拉列表中（图 7）。



图 7. 一个列表中类的方法与属性

这些属性的使用方法与变量相同：

void OnStart () { c.Property1 = 1 ; c.Property2 = 2 ; Alert ( "Property1 = " + IntegerToString (c.Property1) + ", Property2 = " + IntegerToString (c.Property2)); }

此示例载于本文随附的 OOP_sMethodsAndProperties.mq5 文件中。

数据结构

数据结构与类相似，但要简单一点点。虽然您也可以换用这种说法：类与数据结构相似，但是要更加复杂。差别在于数据结构可能只包含变量。就这一点而言，已经没有必要将其划分为 public、private 和 protected 分区了。结构的所有内容已经位于 public 分区当中。数据结构最开始是 struct 一词，然后是结构名称，大括号内声明变量。

struct Str1 { int IntVar; int IntArr[]; double DblVar[]; double DblArr[]; };

想要使用某结构，必须将其声明为一个变量，但不是变量类型，而是结构名称。

Str1 s1;

您也可以声明一个结构数组：

Str1 sar1[];

结构不仅可纳入变量和数组，还包括其它结构：

struct Str2 { int IntVar; int IntArr[]; double DblVar[]; double DblArr[]; Str1 Str; };

本例中，想要从作为结构 2 一部分的结构 1 中调用变量，您必须要用到两个点：

s2.Str.IntVar= 1 ;

此示例载于本文随附的 OOP_Struct.mq5 文件中。

类不仅可纳入变量，亦可纳入结构。

总结

我们回顾一下面向对象编程的几个要点，以及需要牢记于心的重要时刻：

1. 类是利用class 关键词创建，接下来是类名称，然后则是大括号内分三个分区编写的类代码。

class CName { private : protected : public : };

2. 类的函数和变量可位于三个分区中的一个当中：private （私有），protected （受保护）和public （公用）。来源于 private 分区的函数和变量仅于类中可用。来源于 protected 分区中的函数和变量可于类中使用，亦可通过子类使用。而来自 public 分区的函数和变量则全部适用。

3. 类函数可能位于类的内部，也可能是外部。如将函数置于类外，则您必须在每个函数名称之前加上类名称和两个冒号，以此标识类的归属：

void ClassName::FunctionName() { ... }

4. 类可以通过自动和动态指针两种方式载入。采用动态指针时，应利用 new 关键词将类载入。这种情况下，您必须在终止程序时利用 delete 关键词删除对象。

5. 欲说明子类隶属于基类，您必须在子类名称的后面加上基类名称。

class Class : public CBase { ... }

6. 类初始化过程中不能为变量赋值。您可以在运行某些函数的同时赋值，更频繁 - 构造函数。

7. 虚函数利用 virtual 关键词声明。如果子类拥有一个同名的函数，则其运行此函数；否则 - 运行基类的虚函数。

8. 指向类的指针可传递给函数。您可以利用基类类型声明函数参数，如此您就可以将指针传递给任何子类并进入函数。

9. public 分区不仅包含函数，还有变量（属性）。

10. 结构可纳入数组及其它结构。

附录文件清单

OOP_CLibArray_1.mqh - 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。使用类创建库的示例。 protected 与 private 关键词。重载。

- 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。使用类创建库的示例。 与 关键词。重载。 OOP_CLibArray_2.mqh - 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。将类函数置于类外的示例。

- 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。将类函数置于类外的示例。 OOP_sDeleteOrders_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。删除挂单的简单脚本。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。删除挂单的简单脚本。 OOP_CDeleteOrder_1.mqh - 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。将 OOP_sDeleteOrders_1 脚本转换为类的示例。

- 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。将 OOP_sDeleteOrders_1 脚本转换为类的示例。 OOP_sDeleteOrders_2.mq5 - 包含文件，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。利用类删除订单的示例。取自 OOP_CDeleteOrder_1.mqh 文件（通过 Init() 函数设置参数）。

- 包含文件，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。利用类删除订单的示例。取自 OOP_CDeleteOrder_1.mqh 文件（通过 Init() 函数设置参数）。 OOP_sConstDestr_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。构造函数与析构函数示范。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。构造函数与析构函数示范。 OOP_CDeleteOrder_2.mqh - 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。利用构造函数删除订单及通过构造函数传递参数的类。

- 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。利用构造函数删除订单及通过构造函数传递参数的类。 OOP_sDeleteOrders_3.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。利用类删除订单的示例。取自 OOP_CDeleteOrder_2.mqh 文件（通过构造函数设置参数）。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。利用类删除订单的示例。取自 OOP_CDeleteOrder_2.mqh 文件（通过构造函数设置参数）。 OOP_sConstDestr_2.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。将类载入数组的示例。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。将类载入数组的示例。 OOP_sVariant_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。含子类基类的示例。虚函数，多态性。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。含子类基类的示例。虚函数，多态性。 OOP_sProtPriv_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。 protected 与 private 关键词在使用类时的同一性示例。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。 与 关键词在使用类时的同一性示例。 OOP_sProtPriv_2.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。 protected 与 private 关键词对子类的影响示例。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。 与 关键词对子类的影响示例。 OOP_sDefaultVirtual_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。子类没有与基类虚函数对应的函数的示例。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。子类没有与基类虚函数对应的函数的示例。 OOP_sFunc_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。于某函数中使用对象的示例。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。于某函数中使用对象的示例。 OOP_sMethodsAndProperties.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。属性示例。

- 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。属性示例。 OOP_Struct.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。结构示例。

上述文件中，除 OOP_CDeleteOrder_2.mqh 和 OOP_sDeleteOrders_3.mq5 之外，均可于体验后删除。OOP_CDeleteOrder_2.mqh 和 OOP_sDeleteOrders_3.mq5 两个文件可能会在实践编程时用到。