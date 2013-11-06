MetaTrader 5 / 示例
English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
面向对象编程基础

面向对象编程基础

MetaTrader 5示例 |
3 952 55
Dmitry Fedoseev
Dmitry Fedoseev

简介

我们可以假定尝试开始学习面向对象编程（OOP）的任何人，首先就碰到了多态性封装性重载继承性这些词汇。也许有人会查看一些现成的类，并尝试理解那些多态性或封装性究竟在哪里……很可能大多数人的 OOP 学习历程就终结于此了。

而实际上，一切都比看上去要简单得多。要使用 OOP，您无需明白那些词汇是什么意思 - 您只要使用 OOP 功能就好，甚至都不需要知道它们都叫什么。当然了，我还是希望本文的每一位读者都能够在知道如何使用 OOP 的同时，也清楚这些词汇的含义。

 

创建函数库

OOP 的第一次、也是最为简单的应用，就是创建您频繁使用函数的自用库。当然，您也可以简单地将这些函数存储于一个包含文件 (mqh) 中。在您确实需要某函数时，只需纳入一份文件再调用此函数。但是，如果您的程序足够长，您可能就会集中大量的函数，这样一来，就很难记住它们的名称和用途。

您可以收集不同文件中的函数，并根据用途将其分成多个类别。比如说，使用数组的函数、使用字符串的函数、计算订单的函数等等。上一句话中的“类别”一词可替换为“类”。意义相同，却更接近我们的主题 - 面向对象编程。

所以，可将函数划分为一个一个的类：使用数组的函数类、使用字符串的函数类、计算订单的函数类等等。因为“类”是 OOP 的基本概念，所以这个词更靠近我们的主题。关于什么是“编程中的类”，您可以检索各种各样的参考书目、字典和百科全书（比如 Wikipedia）。

在面向对象编程领域，类是一种用作编程模型以创建自身实例的结构。

乍听起来，可能觉得和“多态性”、“封装性”之类的词汇差不多。而这次我们所说的“类”，却是指一系列的函数和变量。在使用类创建库的例子中 - 一系列函数和变量按被处理数据的类型或按被处理对象的类型分组：数组、字符串、订单。

 

程序中的程序

曾存在（且未来也会有）大量表单的类似问题 - 如何由“EA 交易”调用一个脚本？虽然说避免使用第三方工具，但此任务还是会通过在“EA 交易”代码中置入脚本代码来完成。实际上，这并不难，但是脚本可能会采用与“EA 交易”相同的变量与函数名称，您也因此需要调整脚本代码。这种改动也并不复杂，只是可能数量庞大。

如果能够将此脚本作为一个独立的程序调用，那该多好！只要您将此脚本作为一个类进行编程，之后再使用这个类，就可能实现。工作量会因短短的几行代码而增加。在这种情况下，类会按照被处理数据的用途（而不是其类型）来组合函数。比如说：删除挂单的类、开仓类或下订单类、使用图形的类等等

类的一项重要功能，就是与其所处的空间区分开来。类就像是操作系统中运行的一个程序：多个程序可同时运行，但是自我运行，彼此独立。因此，类可被称作“程序中的程序”，因为它与其所处的空间区分开来。

 

类的外观和感觉

类创建开始于class一词，接着是类名称，然后才是放入大括号内的整体类代码：

class CName 
  {
   // 这里是类的入口代码
  };
注意！ 千万不要忘记在右大括号后加上一个分号。

 

可见与隐藏（封装）

如果您取任何程序，我们都知道其中会包含大量的函数。这些函数可被划分为两类：主函数与辅函数。主函数是指真正构成一个程序的函数。而这些函数可能又需要许许多多用户无需了解的其它函数。比如说，想在客户端打开某头寸的交易者，则需要打开New Order（新建订单）对话框，输入交易量、Stop Loss（止损）和Take Profit（获利）值，再点击 "Buy" （买）或 "Sell" （卖）。

但是在点击按钮与开仓之间究竟发生了什么 - 就只有终端开发人员能够提供确定的答案了。我们可以假定终端执行了大量的动作：检查持仓量，检查 Stop Loss 值与 Take Profit 值，检查网络连接等。有许许多多的流程被隐藏，或者说，被封装。同样，您可以将某个类中的代码分成多个段（函数与变量） - 使用类时，其中某些可用，某些会被隐藏。

利用下述关键词定义封装等级：private（私有）protected（受保护）public（公用）protectedprivate 之间的区别我们稍后再想，我们首先来看看关键词 privatepublic。因此，一个简单的类模板会采用下述形式：

class CName 
  {
private:
   // 变量和函数仅在类内部可用
public:
   // 变量和函数在类外部可用
  };
想充分利用 OOP，这就足够了。不再直接于“EA 交易”（脚本或指标）中编写您的代码，而是首先创建一个类，然后再于此类中编写一切内容。接下来，我们再根据一个实例研究 privatepublic 分区间的差异。

 

创建库的示例

上面提供的类模板可用于创建一个函数库。我们创建一个类以使用数组。随着数组的使用而产生的最为常见的任务 - 就是向数组添加一个新元素和添加一个新元素，前提是这个带有指定值的元素并不存在于该数组中。

我们将向数组添加一个元素的函数命名为AddToEnd()，并将向数组添加一个独特元素的函数命名为AddToEndIfNotExists()。首先，我们需要检查AddToEndIfNotExists() 函数的数组中是否已存在被添加的元素，如果没有 - 则使用 AddToEnd() 函数。检查数组中是否已存在某元素的检查函数，会被视为辅函数。因此，我们会将其置于private 分区，而所有其它函数则全部置于public 分区。如此一来，我们会得到下述类：

class CLibArray 
  {
private:
   // 检查一个带数值元素是否存在于数组里
   int Find(int &aArray[],int aValue) 
     {
      for(int i=0; i<ArraySize(aArray); i++) 
        {
         if(aArray[i]==aValue) 
           {
            return(i); //元素存在, 返回元素索引
           }
        }
      return(-1);  // 无此元素, 返回 -1
     }
public:
   // 加入到数组末端
   void AddToEnd(int &aArray[],int aValue) 
     {
      int m_size=ArraySize(aArray);
      ArrayResize(aArray,m_size+1);
      aArray[m_size]=aValue;
     }
   // 如果数组中无此值，则加入到数组末端
   void AddToEndIfNotExistss(int &aArray[],int aValue) 
     {
      if(Find(aArray,aValue)==-1) 
        {
         AddToEnd(aArray,aValue);
        }
     }
  };
 

载入类

类必须载入后方可使用。如果某个类位于独立文件中，则您必须纳入该文件

#include <OOP_CLibArray_1.mqh>

然后再载入此类。类载入与变量声明类似：

CLibArray ar;

首先是类的名称，然后是引用此实例的指针名称。载入后，类变成一个对象。想要使用某对象的任何函数，则编写指针名称、dot，之后是函数名称。键入dot后，就会有一个类函数的下拉式列表打开（图 1）。

图 1. 函数列表
图 1. 函数列表

多亏有了下拉列表，也就无需记忆那些函数名称了 - 您可以浏览该名称列表，并记住函数的用途。使用类的最大好处，就是能够创建库，而不仅仅是单纯地从文件中收集函数。

在收集函数的例子中，当您键入函数名称的前几个字母时，下拉列表就会显示所有包含库中的所有函数，而当您使用类时 - 则只会显示指定的关联函数。还要注意 Find() 函数并未列出 - 这就是 privatepublic 分区的差别所在。此函数于 private 分区中编写，因此不可用。

 

为不同的数据类型制作一个通用库（重载）

此时，我们的库中包含仅使用 int 类型数组的函数。除 int 类型数组之外，我们可能还需要将库函数应用于下述数组类型：uintlongulong 等。至于其它数据类型的数组，我们则必须编写其各自的函数。但是，您无需赋予这些函数其它名称 - 将会根据传递参数或参数组的类型自动选择正确的函数（本例是根据参数的类型）。我们利用使用 long 类型数组的函数补充此类的编写：

class CLibArray 
  {
private:
   // 用于int（整型）。检查带有所需值的元素是否存在于数组
   int Find(int &aArray[],int aValue)
     {
      for(int i=0; i<ArraySize(aArray); i++) 
        {
         if(aArray[i]==aValue) 
           {
            return(i); // 元素存在, 返回元素索引
           }
        }
      return(-1); // 无此元素, 返回 -1
     }
   // 用于long（长整型）。检查元素是否存在于数组
   int Find(long &aArray[],long aValue) 
     {
      for(int i=0; i<ArraySize(aArray); i++) 
        {
         if(aArray[i]==aValue) 
           {
            return(i); // 元素存在, 返回元素索引
           }
        }
      return(-1); // 无此元素, 返回 -1
     }
public:
   // 用于int（整型）。加入到数组末端
   void AddToEnd(int &aArray[],int aValue) 
     {
      int m_size=ArraySize(aArray);
      ArrayResize(aArray,m_size+1);
      aArray[m_size]=aValue;
     }
   // 用于 long（长整型）。加入到数组末端
   void AddToEnd(long &aArray[],long aValue) 
     {
      int m_size=ArraySize(aArray);
      ArrayResize(aArray,m_size+1);
      aArray[m_size]=aValue;
     }
   // 用于 int（整型）。如果数组中无此值，则加入到数组末端
   void AddToEndIfNotExistss(int &aArray[],int aValue) 
     {
      if(Find(aArray,aValue)==-1) 
        {
         AddToEnd(aArray,aValue);
        }
     }
   // 用于 long（长整型）。如果数组中无此值，则加入到数组末端
   void AddToEndIfNotExistss(long &aArray[],long aValue) 
     {
      if(Find(aArray,aValue)==-1) 
        {
         AddToEnd(aArray,aValue);
        }
     }
  };
现在，使用同一个名称，我们却得到了不同的函数性。上述函数被称为重载函数，因为一个名称利用一个以上的函数性载入，亦即重载。

此示例载于本文随附的 OOP_CLibArray_1.mqh 文件中。

 

类标记的另一种方式

在上述示例中，所有的函数都是在类中编写。如果您有大量函数，而且每个函数又都拥有大量数据，那么，此类标记可能会非常便利。此类情况下，您可以将函数置于类外。只在类内部编写带参数的函数名称，而函数则完全于类外描述。此外，您还要指明该函数隶属于哪个具体的类：首先编写类名称，然后再写下两个冒号和函数名称：

class CLibArray 
  {
private:
   int               Find(int  &aArray[],int  aValue);
   int               Find(long &aArray[],long aValue);
public:
   void              AddToEnd(int  &aArray[],int  aValue);
   void              AddToEnd(long &aArray[],long aValue);
   void              AddToEndIfNotExistss(int  &aArray[],int  aValue);
   void              AddToEndIfNotExistss(long &aArray[],long aValue);
  };
//---
int CLibArray::Find(int &aArray[],int aValue) 
  {
   for(int i=0; i<ArraySize(aArray); i++) 
     {
      if(aArray[i]==aValue) 
        {
         return(i);
        }
     }
   return(-1);
  }
//---
int CLibArray::Find(long &aArray[],long aValue) 
  {
   for(int i=0; i<ArraySize(aArray); i++) 
     {
      if(aArray[i]==aValue) 
        {
         return(i);
        }
     }
   return(-1);
  }
//---
void CLibArray::AddToEnd(int &aArray[],int aValue) 
  {
   int m_size=ArraySize(aArray);
   ArrayResize(aArray,m_size+1);
   aArray[m_size]=aValue;
  }
//---
void CLibArray::AddToEnd(long &aArray[],long aValue) 
  {
   int m_size=ArraySize(aArray);
   ArrayResize(aArray,m_size+1);
   aArray[m_size]=aValue;
  }
//---
void CLibArray::AddToEndIfNotExistss(int &aArray[],int aValue) 
  {
   if(Find(aArray,aValue)==-1) 
     {
      AddToEnd(aArray,aValue);
     }
  }
//---
void CLibArray::AddToEndIfNotExistss(long &aArray[],long aValue) 
  {
   if(Find(aArray,aValue)==-1) 
     {
      AddToEnd(aArray,aValue);
     }
  }

有了这么一种标记，您就可以一窥类组成的全貌，必要时还能近距离观察个别的函数。

此示例载于本文随附的 OOP_CLibArray_2.mqh 文件中。

 

于类中声明变量

我们继续研究之前提到的示例。直接于文件中的编码与类内部的编码之间有一个差别。直接在文件中，您可以在声明时为变量赋值：

int Var = 123;

而如果您是在类中声明一个变量则不能这样 - 有类函数运行时不能赋值。所以，首先您需要将参数传递至类（即准备用类编写）。我们将此函数命名为 Init()。

结合实例来研究研究。

 

将脚本转换为类的示例

假设有一个删除挂单的脚本（参见随附的 OOP_sDeleteOrders_1.mq5 文件）。

// 使用 CTrade 类的包含文件
#include <Trade/Trade.mqh>

// 外部参数

// 选择交易品种。true  - 删除所有交易品种的订单, 
//                false - 仅删除脚本运行所在图表对应交易品种的订单
input bool AllSymbol=false;

// 选择删除的订单类型
input bool BuyStop       = false;
input bool SellStop      = false;
input bool BuyLimit      = false;
input bool SellLimit     = false;
input bool BuyStopLimit  = false;
input bool SellStopLimit = false;

// 加载 CTrade 类
CTrade Trade;
//---
void OnStart()
  {
// 检查函数结果变量
   bool Ret=true;
// 所有订单在客户端循环
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      ulong Ticket=OrderGetTicket(i); // 选择订单并取单号
                                      // 选择成功
      if(Ticket>0)
        {
         long Type=OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
         // 检查订单类型
         if(Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP && !BuyStop) continue;
         if(Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP && !SellStop) continue;
         if(Type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT && !BuyLimit) continue;
         if(Type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT && !SellLimit) continue;
         if(Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT && !BuyStopLimit) continue;
         if(Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT && !SellStopLimit) continue;
         // 检查交易品种
         if(!AllSymbol && Symbol()!=OrderGetString(ORDER_SYMBOL)) continue;
         // 删除
         if(!Trade.OrderDelete(Ticket))
           {
            Ret=false; // 删除失败
           }
        }
      // 选择订单失败, 未知结果,
      // 函数出错结束
      else
        {
         Ret=false;
         Print(选择订单错误");
        }
     }

   if(Ret)
     {
      Alert("脚本结束成功");
     }
   else    
     {
      Alert("脚本结束错误, 参见详情. 在日志中");
     }
  }

此脚本拥有允许其启用各类型订单并选择交易品种（选择哪些订单将被删除）的外部参数（脚本运行其上的所有图表的交易品种）。

将此脚本转换为名为 COrderDelete 的类。在 private 分区中，我们声明将脚本声明的相同变量声明为外部参数，但为变量名称加上前缀 "m_" （源自 "member" 一词，即，类成员）。不是一定要添加前缀，但这样则容易区分变量，非常方便。我们由此可以确定地知道正在处理受类空间限制的变量。此外，您也不会得到编译器变量声明隐藏了全局声明变量的警告。

于全局、类定义中、函数主体中采用同样的变量名称并不是错误，但却会令程序难以理解，正因如此，编译器才会在此类情况下发出警告。欲为变量赋值，则利用这些变量（以及脚本外部参数）对应的参数编写 Init() 函数。如果您使用此类，则首先必须调用 Init() 函数并将外部参数传递进去。脚本的其余代码保持不变。唯一例外的是 - 不是直接使用外部参数，而应采用类中声明的变量。

如此我们就会得到下述类：

#include <Trade/Trade.mqh> 

class COrderDelete 
  {

private:
   // 参数变量
   bool              m_AllSymbol;
   bool              m_BuyStop;
   bool              m_SellStop;
   bool              m_BuyLimit;
   bool              m_SellLimit;
   bool              m_BuyStopLimit;
   bool              m_SellStopLimit;
   // 加载 CTrade 类
   CTrade            m_Trade;
public:
   // 设置参数函数
   void Init(bool aAllSymbol,bool aBuyStop,bool aSellStop,bool aBuyLimit,bool aSellLimit,bool aBuyStopLimit,bool aSellStopLimit) 
     {
      // 设置参数
      m_AllSymbol    =aAllSymbol;
      m_BuyStop      =aBuyStop;
      m_SellStop     =aSellStop;
      m_BuyLimit     =aBuyLimit;
      m_SellLimit    =aSellLimit;
      m_BuyStopLimit =aBuyStopLimit;
      m_SellStopLimit=aSellStopLimit;
     }
   删除订单主函数
   bool Delete() 
     {
      // 检查函数结果变量
      bool m_Ret=true;
      // 所有订单在客户端循环
      for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) 
        {
         // 选择订单并取单号
         ulong m_Ticket=OrderGetTicket(i);
         // 选择成功
         if(m_Ticket>0) 
           {
            long m_Type=OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
            // 检查订单类型
            if(m_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP && !m_BuyStop) continue;
            if(m_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP && !m_SellStop) continue;
            if(m_Type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT && !m_BuyLimit) continue;
            if(m_Type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT && !m_SellLimit) continue;
            if(m_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT && !m_BuyStopLimit) continue;
            if(m_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT && !m_SellStopLimit) continue;
            // Check symbol/s61>
            if(!m_AllSymbol && Symbol()!=OrderGetString(ORDER_SYMBOL)) continue;
            // 删除
            if(!m_Trade.OrderDelete(m_Ticket)) 
              {
               m_Ret=false; // 删除失败
              }
           }
         // 选择订单失败, 未知结果,
         // 函数出错结束
         else 
           {
            m_Ret=false;
            Print(选择订单错误");
           }
        }
      // 返回函数结果
      return(m_Ret);
     }
  };
此类的示例载于本文随附的 OOP_CDeleteOrder_1.mqh 文件中。使用此类的脚本被减至最少（外部参数、载入类，调用 Init() 和 Delete() 方法）：
// 外部参数

// 选择交易品种。 true  - 删除所有交易品种的订单，
//                false - 仅删除脚本运行所在图表对应交易品种的订单
input bool AllSymbol=false;

// 选择删除的订单类型
input bool BuyStop       = false;
input bool SellStop      = false;
input bool BuyLimit      = false;
input bool SellLimit     = false;
input bool BuyStopLimit  = false;
input bool SellStopLimit = false;

// 包含类文件
#include <OOP_CDeleteOrder_1.mqh> 

// 加载类
COrderDelete od;
//+------------------------------------------------------------------
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
void OnStart() 
  {
// 传递外部参数至类
   od.Init(AllSymbol,BuyStop,SellStop,BuyLimit,SellLimit,BuyStopLimit,SellStopLimit);
//--- 删除文件
   bool Ret=od.Delete();
// 处理删除结果
   if(Ret) 
     { 
       Alert("脚本结束成功"); 
     }
   else    
     { 
       Alert("脚本结束错误, 参见日志详情"); 
     }
  }

此脚本的示例载于本文随附的 OOP_sDeleteOrders_2.mq5 文件中。脚本的大多数内容都是处理 Delete() 函数的结果，由此通知脚本结果。

现在，此脚本的所有基本函数均被设计为位于某独立文件中的一个类，所以您可以通过任何其它程序（“EA 交易”或脚本）使用此类，即，由“EA 交易”调用此脚本。

 

一些自动学（构造函数与析构函数）

程序运行可划分为三个阶段：启动程序、工作过程及其工作的完成。这种划分的重要性显而易见：程序启动时会自行准备（比如载入并设置要使用的参数），程序结束时其必须执行一次 "clean up" （清理，比如移除图表中的图形对象）。

为区分这些阶段，“EA 交易”与指标都有专用函数：OnInit()（启动时运行）和OnDeinit() （关闭时运行）。类拥有类似功能：您可以添加会在类载入和类卸载时自动执行的函数。此类函数被称为“构造函数”和“析构函数”。向类添加一个构造函数即指添加一个与类名称完全相同的函数。想要添加一个析构函数 - 做法与构造函数完全相同，只是函数名称以波浪符 "~" 开始。

一个演示构造函数和析构函数的脚本：

// Class
class CName 
  {
public:
   // 类
                     CName() { Alert("构造函数"); }
   // 析构函数
                    ~CName() { Alert("析构器"); }

   void Sleep() { Sleep(3000); }
  };

// 加载类
CName cname;
//+------------------------------------------------------------------
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
void OnStart() 
  {
// 暂停
   cname.Sleep();
  }

此类实际上只有一个可暂停 3 秒钟的 Sleep() 函数。当您运行此脚本时，就会出现一个带有 "Constructor" （构造函数）信息的警报窗口，3 秒钟后，又会出现一个带有 "Destructor" （析构函数）信息的警报窗口。然而事实却是 CName() 与 ~CName() 函数永远不被显式调用。

此示例载于本文随附的 OOP_sConstDestr_1.mq5 文件中。

 

向构造函数传递参数

在我们将脚本转换为类的示例中，我们还可以减少一行代码 - 去掉调用 Init() 函数。参数可以在载入类时传递至构造函数。将构造函数添加到类：

COrderDelete(bool aAllSymbol     = false,
             bool aBuyStop       = false,
             bool aSellStop      = false,
             bool aBuyLimit      = false,
             bool aSellLimit     = false,
             bool aBuyStopLimit  = false,
             bool aSellStopLimit=false) 
  {
   Init(aAllSymbol,aBuyStop,aSellStop,aBuyLimit,aSellLimit,aBuyStopLimit,aSellStopLimit);
  }

Init() 函数保持不变，但却由构造函数调用。构造函数中的所有参数均为可选，所以此类可如前使用：载入不带参数的类并调用 Init() 函数。

待创建一个构造函数之后，此类还有另一种使用方法。载入此类时，您可将参数传递其中，且无需调用 Init() 函数： 

COrderDelete od(AllSymbol,BuyStop,SellStop,BuyLimit,SellLimit,BuyStopLimit,SellStopLimit);

Init() 函数会被留在 public 分区中，以允许类重新初始化。使用此程序（“EA 交易”）时，在一种情况下，您可能只需要移除 Stop （停止）订单；而在其它情况下，则只需要移除 Limit （限制）订单。想完成此操作，您可以利用不同的参数调用 Init() 函数，以令 Delete() 函数删除某不同的订单组。

此示例载于本文随附的 OOP_CDeleteOrder_2.mqh 和 OOP_sDeleteOrders_3.mq5 文件中。

 

使用一个类中的多个实例

正如此前章节中提到的，根据初始化期间的参数设定，相同的类可以执行不同的动作。如果能知道您的类的用途，您就可以省略类的重新初始化。想完成此操作，您要载入一些带有不同参数的实例。

比如说，大家都知道，我们的“EA 交易”运行时，在某些情况下我们需要删除 BuyStop（买入止损） 与 BuyLimit（买入限价） 订单，而有些时候却又需要删除 SellStop 和 SellLimit 订单。本例中，您可以载入此类的两个实例。

如欲删除 BuyStop（买入止损） 与 BuyLimit（买入限价） 订单：

COrderDelete DeleteBuy(false,true,false,true,false,false,false);

如欲删除 SellStop 与 SellLimit 订单：

COrderDelete DeleteSell(false,false,true,false,true,false,false);

现在，如果您想删除购入挂单，请使用一个类的一个实例：

DeleteBuy.Delete();

如果您想删除卖出挂单 - 则使用另一个实例：

DeleteSell.Delete();

 

对象数组

当程序运行时，您不一定总是能确切地掌握您将需要多少类实例。这种情况下，您可以创建一个类实例数组（对象）。我们就以带有构造函数和析构函数的类为例，研究一下这个对象数组。对此类进行少许改动，我们将参数传递至构造函数，这样我们就能监控此类的每个实例了：

// Class
class CName 
  {
private:
   int               m_arg; // 类

public:
   // 构造函数
   CName(int aArg) 
     {
      m_arg=aArg;
      Alert("构造函数"+IntegerToString(m_arg));
     }
   // 析构函数
  ~CName() 
     { 
      Alert("析构函数 "+IntegerToString(m_arg)); 
     }
   //---
   void Sleep() 
     { 
      Sleep(3000); 
     }
  };
我们使用这个类。您可以声明一个特定大小的数组，比如十个元素： 
CName* cname[10];

看到与通常变量声明数组的一个区别 - 有一个星号 "*"。有一个星号则表明，与之前使用的自动指针相比，使用的是动态指针

您可以使用一个动态数组（无需预先分配大小，不要混淆动态数组与动态指针）：

CName* cname[];

这种情况下则需要缩放（于任何函数、脚本内执行 - 于 OnStart() 函数内部）：

ArrayResize(cname,10);

现在，我们循环通过数组的所有元素，并将类实例载入每一个元素。想完成此操作，则使用 new 关键词：

ArrayResize(cname,10);
for(int i=0; i<10; i++) 
  {
   cname[i]=new CName(i);
  }
暂停： 
cname[0].Sleep();

检查脚本。运行后看到有十个构造函数，却没有析构函数。如果您使用动态指针，则类不会在程序终止时自动卸载。此外，您还可以在 "Experts" 选项卡上看到有关内存泄漏的信息。您应手动删除对象：

for(int i=0; i<10; i++) 
  {
   delete(cname[i]);
  }

现在，在脚本的末尾处有十个析构函数运行，且无错误信息。

此示例载于本文随附的 OOP_sConstDestr_2.mq5 文件中。

 

利用 OOP 修改程序逻辑（虚函数，多态性）

多态性 - 很可能是最吸引人且最重大的 OOP 功能，可允许您控制程序的逻辑。它会使用一个带有虚函数和多个子类的基类。一个类可以采用由子类定义的多种形式。

举个简单的例子 - 两个值的对比。可以有五种版本的对比：大于 (>)、小于 (<)、大于等于 (>=)、小于等于 (<=)、等于 (==)。

创建一个带虚函数的基类。虚函数 - 与常规函数完全相同，只是其声明以 virtual 一词开始：

class CCheckVariant 
  {
public:
   virtual bool CheckVariant(int Var1,int Var2) 
     {
      return(false);
     }
  };

虚函数没有代码。它是一种可对接各种装置的连接器。根据装置的类型，它会执行不同的动作。

创建 5 个子类：

//+------------------------------------------------------------------
//|   >                                                              |
//+------------------------------------------------------------------

class CVariant1: public CCheckVariant
  {
   bool CheckVariant(int Var1,int Var2)
     {
      return(Var1>Var2);
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   <                                                              |
//+------------------------------------------------------------------
class CVariant2: public CCheckVariant
  {
   bool CheckVariant(int Var1,int Var2)
     {
      return(Var1<Var2);
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   >=                                                             |
//+------------------------------------------------------------------
class CVariant3: public CCheckVariant
  {
   bool CheckVariant(int Var1,int Var2)
     {
      return(Var1>=Var2);
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   <=                                                             |
//+------------------------------------------------------------------
class CVariant4: public CCheckVariant
  {
   bool CheckVariant(int Var1,int Var2)
     {
      return(Var1<=Var2);
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   ==                                                             |
//+------------------------------------------------------------------
class CVariant5: public CCheckVariant
  {
   bool CheckVariant(int Var1,int Var2)
     {
      return(Var1==Var2);
     }
  };

类必须先载入、后使用。如果您知道应使用哪个子类，则可以利用此子类的类型声明一个指针。比如说，如果您想检查 ">" 条件： 

CVariant1 var; // 加载类来检查">" 条件

就像本例中，如果我们未能提前知道子类型，则利用基类的类型声明一个类。但是这种情况下会采用动态指针。

CCheckVariant* var;

必须采用 new 关键词载入子类。根据选择的变量载入子类：

// 变量数量
int Variant=5; 
// 依据变量数量，五分之一子类将会被使用
switch(Variant) 
  {
    case 1: 
       var = new CVariant1;
       break;
    case 2: 
       var = new CVariant2;
       break;
    case 3: 
       var = new CVariant3;
       break;
    case 4: 
       var = new CVariant4;
       break; 
    case 5: 
       var = new CVariant5;
       break; 
 }

检查条件：

bool rv = var.CheckVariant(1,2);

尽管所有情况下检查条件的代码都完全相同，但两值对比的结果将取决于子类。

此示例载于本文随附的 OOP_sVariant_1.mq5 文件中。

 

有关封装的更多内容（私有、受保护、公用）

现在，关于 public 分区已经十分明朗 - 其包含类用户务必可见的函数与变量（我们所说的用户是指利用现成类缩写程序的程序员。）从类用户的角度来看，protectedprivate 分区之间没有区别 - 上述分区中的函数和变量不适用于用户：

//+------------------------------------------------------------------
//|   受保护的关键字的类                               |
//+------------------------------------------------------------------
class CName1
  {
protected:
   int ProtectedFunc(int aArg)
     {
      return(aArg);
     }
public:
   int PublicFunction(int aArg)
     {
      return(ProtectedFunc(aArg));
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   类的私有关键字                                 |
//+------------------------------------------------------------------
class CName2
  {
private:
   int PrivateFunc(int aArg)
     {
      return(aArg);
     }
public:
   int PublicFunction(int aArg)
     {
      return(PrivateFunc(aArg));
     }
  };

CName1 c1; // 加载保护类
CName2 c2; // 加载私有类
本例中有两个类：CName1 和 CName2。每个类有两个函数：一个位于 public 分区，另一个则位于 protected 分区（类 CName1）或位于 private 分区（类 CName2）。两个类都只有一个函数来源于 public 分区的函数下拉列表（图 2 与图 3）。

图 2. CName1 类函数
图 2. CName1 类函数

图 3. CName2 类函数
图 3. CName2 类函数

此示例载于本文随附的 OOP_sProtPriv_1.mq5 文件中。

privateprotected 分区决定基类函数对其子类的可见性：

//+------------------------------------------------------------------
//|   基本类                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
class CBase
  {
protected:
   string ProtectedFunc()
     {
      return("CBase ProtectedFunc");
     }
private:
   string PrivateFunc()
     {
      return("CBase PrivateFunc");
     }
public:
   virtual string PublicFunction()
     {
      return("");
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   子类                                                  |
//+------------------------------------------------------------------

class Class: public CBase
  {
public:
   string PublicFunction()
     {
      // 带此行，所有代码会编译成功
      return(ProtectedFunc());
      // 如果您未注释此行和注释前一个, 将会遇到编译错误，返回(PrivateFunc()); 
      // 返回(PrivateFunc()); 
     }
  };

本例中，我们有名为 CBase 的基类和名为 Class 的子类。尝试从子类调用位于protectedprivate分区中的基类函数。如果您从protected分区调用函数，一切编译和运行都会正常进行。如果您从private分区调用函数，则会出现一个编译器错误（不能调用私有成员函数）。也就是说，通过 private 分区的函数对子类不可见。

protected分区只会保护来源于类用户的函数，而private分区亦会保护来源于子类的函数。来源于子类的基类函数（位于不同分区）的可见性，请见图 4。

图 4. 来源于子类的基类函数的可见性
图 4. 来源于子类的基类函数的可见性
蓝色箭头 - 函数可用；灰色 - 不可用。

此示例载于本文随附的 OOP_sProtPriv_2.mq5 文件中。

 

默认虚函数与继承性

并非基类中所有的虚函数都必须在子类中拥有对应函数。如果某子类拥有同名函数 - 则会使用这个函数；如果没有 - 则会由基类虚函数运行代码。结合示例研究一下。

//+------------------------------------------------------------------
//|   基本类                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
class CBase
  {
public:
   virtual string Function()
     {
      string str="";
      str="Function ";
      str=str+"of base ";
      str=str+"class";
      return(str);
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   子类1                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
class Class1: public CBase
  {
public:
   string Function()
     {
      string str="";
      str="Function ";
      str=str+"of child ";
      return(str);
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   子类2                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
class Class2: public CBase
  {

  };

Class1 c1; // 加载类 1
Class2 c2; // 加载类 2
//+------------------------------------------------------------------
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
void OnStart()
  {
   Alert("1: "+c1.Function()); // 从 Class1 运行函数
   Alert("2: "+c2.Function()); // 从 CBase运行函数
  }

尽管 Class2 类没有函数是事实，但仍然可能由其调用 Function() 函数。如此则会通过 CBase 类运行函数。Class1 类会运行其自有函数： 

void OnStart() 
   {
    Alert("1: " + c1.Function()); // 从 Class1运行函数
    Alert("2: " + c2.Function()); // 从 CBase运行函数
   }

从类用户的角度来看，使用某子类时，来源于 public 分区的所有函数都将可用。此即谓继承性。如果基类的函数是作为虚函数声明，则只要子类中存在同名函数，就用子类的函数将其替换（图 5）。

图 5. 类用户访问函数
图 5. 类用户访问函数

除子类中没有对应基类虚函数的函数的情况之外，子类可能拥有“额外”函数（基类中没有同名虚函数的函数）。如果您利用指针将类载入到子类类型，则上述函数可用。如果您利用指针将类载入到基类类型，则上述函数不可用（图 6）。

图 6. “额外”函数的可见性
图 6. “额外”函数的可见性（红色箭头）由
载入类所使用的指针类型决定。

此示例载于本文随附的 OOP_sDefaultVirtual_1.mq5 文件中。

 

更多有关类载入

在您使用虚函数以及相应的基类和子类时，如果您知道应使用哪个子类，您就可以使用对应该子类的指针：

Class1 c1; // 加载类 1
Class2 c2; // 加载类 2

如果不知道应使用哪个子类，则使用一个动态指针指向基类类型，并利用 new 关键词载入类：

CBase *c; // 动态指针 
void OnStart() 
   {
      c=new Class1; // 加载类
      ...

如果您使用自动指针指向基类

CBase c; // 自动指针

则会原样使用基类。在您调用其虚函数时，即会运行位于此类函数中的代码。虚函数被转换为常规函数。  

 

处理函数中的对象

本节的标题已经足够说明问题。可将指向对象的指针传递给函数，然后您可以在函数内调用对象函数。可利用基类类型声明函数参数。如此则函数万能。指向类的指针只可以通过引用的方式传递给函数（用 & 符号表示）：

//+------------------------------------------------------------------
//|   基本类                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
class CBase
  {
public:
   virtual string Function()
     {
      return("");
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   子类1                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
class Class1: public CBase
  {
public:
   string Function()
     {
      return("Class 1");
     }
  };
//+------------------------------------------------------------------
//|   子类2                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
class Class2: public CBase
  {
public:
   string Function()
     {
      return("Class 2");
     }
  };

Class1 c1; // 加载类 1
Class2 c2; // 加载类 2
//+------------------------------------------------------------------
//|   处理对象的函数                                    |
//+------------------------------------------------------------------
void Function(CBase  &c)
  {
   Alert(c.Function());
  }
//+------------------------------------------------------------------
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------
void OnStart()
  {
// 处理对象使用一个函数.
   Function(c1);
   Function(c2);
  }
此示例载于本文随附的 OOP_sFunc_1.mq5 文件中。

 

函数与方法，变量与属性

到目前为止，我们在本文中都是使用“函数”一词。但在 OOP 中，程序员通常都是使用“方法”一词，而非“函数”。如果您是从内部、从编写类的程序员的角度来看类，所有的函数仍然是函数。但如果您是从使用现成类的程序员的角度来看类，则位于public 分区中的类接口函数（键入一个点后在下拉列表中）则要称为方法。

除方法外，类接口可能还纳入类的属性。public 分区不仅可纳入函数，还有变量（其中包括数组）。

class CMethodsAndProperties 
   {
    public:
        int               Property1; // 属性 1
        int               Property2; // 属性 2
        void Function1() 
           {
            //...
            return;
           }
        void Function2() 
           {
            //...
            return;
           }
   };

这些变量均被称为属性，而且也在下拉列表中（图 7）。

图 7. 一个列表中类的方法与属性
图 7. 一个列表中类的方法与属性

这些属性的使用方法与变量相同：

void OnStart() 
   {
    c.Property1 = 1; // 设置属性 1
    c.Property2 = 2; // 设置属性 2

    // 读属性
    Alert("Property1 = " + IntegerToString(c.Property1) + ", Property2 = " + IntegerToString(c.Property2));
   }

此示例载于本文随附的 OOP_sMethodsAndProperties.mq5 文件中。

 

数据结构

数据结构与类相似，但要简单一点点。虽然您也可以换用这种说法：类与数据结构相似，但是要更加复杂。差别在于数据结构可能只包含变量。就这一点而言，已经没有必要将其划分为 publicprivateprotected 分区了。结构的所有内容已经位于 public 分区当中。数据结构最开始是 struct 一词，然后是结构名称，大括号内声明变量。

struct Str1 
   {
    int    IntVar;
    int    IntArr[];
    double DblVar[];
    double DblArr[];
   };

想要使用某结构，必须将其声明为一个变量，但不是变量类型，而是结构名称。

Str1 s1;

您也可以声明一个结构数组：

Str1 sar1[];

结构不仅可纳入变量和数组，还包括其它结构：

struct Str2 
   {
    int    IntVar;
    int    IntArr[];
    double DblVar[];
    double DblArr[];
    Str1   Str;
   };

本例中，想要从作为结构 2 一部分的结构 1 中调用变量，您必须要用到两个点：

s2.Str.IntVar=1;

此示例载于本文随附的 OOP_Struct.mq5 文件中。

类不仅可纳入变量，亦可纳入结构。

 

总结

我们回顾一下面向对象编程的几个要点，以及需要牢记于心的重要时刻：

1. 类是利用class 关键词创建，接下来是类名称，然后则是大括号内分三个分区编写的类代码。

class CName 
  {
private:

protected:

public:
  };

2. 类的函数和变量可位于三个分区中的一个当中：private （私有）protected （受保护）public （公用）。来源于 private 分区的函数和变量仅于类中可用。来源于 protected 分区中的函数和变量可于类中使用，亦可通过子类使用。而来自 public 分区的函数和变量则全部适用。

3. 类函数可能位于类的内部，也可能是外部。如将函数置于类外，则您必须在每个函数名称之前加上类名称和两个冒号，以此标识类的归属：

void ClassName::FunctionName() { ... }

4. 类可以通过自动和动态指针两种方式载入。采用动态指针时，应利用 new 关键词将类载入。这种情况下，您必须在终止程序时利用 delete 关键词删除对象。

5. 欲说明子类隶属于基类，您必须在子类名称的后面加上基类名称。

class Class : public CBase { ... }

6. 类初始化过程中不能为变量赋值。您可以在运行某些函数的同时赋值，更频繁 - 构造函数。

7. 虚函数利用 virtual 关键词声明。如果子类拥有一个同名的函数，则其运行此函数；否则 - 运行基类的虚函数。

8. 指向类的指针可传递给函数。您可以利用基类类型声明函数参数，如此您就可以将指针传递给任何子类并进入函数。

9. public 分区不仅包含函数，还有变量（属性）。

10. 结构可纳入数组及其它结构。

 

附录文件清单

  • OOP_CLibArray_1.mqh - 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。使用类创建库的示例。protectedprivate 关键词。重载。
  • OOP_CLibArray_2.mqh - 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。将类函数置于类外的示例。
  • OOP_sDeleteOrders_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。删除挂单的简单脚本。
  • OOP_CDeleteOrder_1.mqh - 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。将 OOP_sDeleteOrders_1 脚本转换为类的示例。
  • OOP_sDeleteOrders_2.mq5 - 包含文件，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。利用类删除订单的示例。取自 OOP_CDeleteOrder_1.mqh 文件（通过 Init() 函数设置参数）。
  • OOP_sConstDestr_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。构造函数与析构函数示范。
  • OOP_CDeleteOrder_2.mqh - 包含文件，应置于 MQL5/Include 文件夹。利用构造函数删除订单及通过构造函数传递参数的类。
  • OOP_sDeleteOrders_3.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。利用类删除订单的示例。取自 OOP_CDeleteOrder_2.mqh 文件（通过构造函数设置参数）。
  • OOP_sConstDestr_2.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。将类载入数组的示例。
  • OOP_sVariant_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。含子类基类的示例。虚函数，多态性。
  • OOP_sProtPriv_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。protectedprivate 关键词在使用类时的同一性示例。
  • OOP_sProtPriv_2.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。protectedprivate 关键词对子类的影响示例。
  • OOP_sDefaultVirtual_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。子类没有与基类虚函数对应的函数的示例。
  • OOP_sFunc_1.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。于某函数中使用对象的示例。
  • OOP_sMethodsAndProperties.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。属性示例。
  • OOP_Struct.mq5 - 脚本，应置于 MQL5/Scripts 文件夹。结构示例。

上述文件中，除 OOP_CDeleteOrder_2.mqh 和 OOP_sDeleteOrders_3.mq5 之外，均可于体验后删除。OOP_CDeleteOrder_2.mqh 和 OOP_sDeleteOrders_3.mq5 两个文件可能会在实践编程时用到。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/351

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

该作者的其他文章

最近评论 | 前往讨论 (55)
Tobias Johannes Zimmer
Tobias Johannes Zimmer | 25 11月 2021 在 22:44
这是金子，一如既往！
Facundo Laje
Facundo Laje | 5 12月 2021 在 16:53
谢谢，这篇文章非常好，帮助我理解了 OOP 的基础知识！
Lionel Niquet
Lionel Niquet | 9 1月 2022 在 10:35
干得好！非常适合初学者的文章。
vponed
vponed | 5 12月 2022 在 00:07
谢谢，文章不错。我应该从结构入手。它们更简单，而且原理已经体现出来了
irbisbars
irbisbars | 8 5月 2024 在 09:42
感谢您的辛勤劳动。在此之前，我曾两次尝试掌握 OOP，但现在一切都变得易如反掌....。几乎什么都懂了，还有些细微差别。写得非常清楚。
面向对象法建立多时间表及多货币面板 面向对象法建立多时间表及多货币面板
本文讲述如何利用面向对象编程创建 MetaTrader 5 多时间表与多货币面板。主要目标在于建立一个可用于显示多种不同类型数据（比如价格、价格变动、指标值或自定义买/卖条件）、且无需修改面板本身代码的通用面板。
利用MQL5创建您自己的图形面板 利用MQL5创建您自己的图形面板
MQL5程序的可用性，是由其丰富的功能性和制作精细的图形用户界面所决定的。视觉感知有时比快速且稳定的运行更加重要。根据标准库类，您可以自行创建显示面板，以下即逐步操作指南。
6 步创建您自己的交易机器人！ 6 步创建您自己的交易机器人！
如果您不清楚交易类如何构造，而且一看到面向对象编程之类的词就害怕，那么，本文正适合您。实际上，那些编写您自己的交易信号模块的细节，您无需知道。只需遵循几条简单法则即可。MQL5 向导会完成所有其余工作，而您则会得到一个即用型的交易机器人！
自定义图形控件。第 3 部分 表单 自定义图形控件。第 3 部分 表单
专门讲解图形控件的有三篇文章，此为最后一篇。其中涵盖主要图形界面组件的创建 - 表单 - 及其同其它控件的搭配使用。除表单类之外，CFrame、CButton、CLabel 类亦已添加到此控件库。