İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
8 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
En iyi işlem:
89.93 USD
En kötü işlem:
-112.23 USD
Brüt kâr:
220.74 USD (10 442 pips)
Brüt zarar:
-301.52 USD (6 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (172.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.53 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
15.61%
Maks. mevduat yükü:
8.81%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
9 (75.00%)
Satış işlemleri:
3 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-6.73 USD
Ortalama kâr:
27.59 USD
Ortalama zarar:
-75.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-185.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-185.30 USD (3)
Aylık büyüme:
-16.13%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.86 USD
Maksimum:
188.24 USD (31.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.81% (188.10 USD)
Varlığa göre:
3.02% (12.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|-188
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.8K
|GBPUSD
|-690
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.93 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +172.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -185.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
2
38%
12
66%
16%
0.73
-6.73
USD
USD
32%
1:500