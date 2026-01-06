СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Golden XAU
Alejandro Toro Ibanez

Golden XAU

Alejandro Toro Ibanez
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
89.93 USD
Худший трейд:
-112.23 USD
Общая прибыль:
229.32 USD (10 660 pips)
Общий убыток:
-301.52 USD (6 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (172.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
15.61%
Макс. загрузка депозита:
8.81%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
10 (76.92%)
Коротких трейдов:
3 (23.08%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-5.55 USD
Средняя прибыль:
25.48 USD
Средний убыток:
-75.38 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-185.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-185.30 USD (3)
Прирост в месяц:
-14.44%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
96.86 USD
Максимальная:
188.24 USD (31.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.81% (188.10 USD)
По эквити:
3.02% (12.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10
GBPUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 116
GBPUSD -188
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.1K
GBPUSD -690
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.93 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +172.53 USD
Макс. убыток в серии: -185.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden XAU
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
428
USD
2
46%
13
69%
16%
0.76
-5.55
USD
32%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.