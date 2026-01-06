- Прирост
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
89.93 USD
Худший трейд:
-112.23 USD
Общая прибыль:
229.32 USD (10 660 pips)
Общий убыток:
-301.52 USD (6 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (172.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
15.61%
Макс. загрузка депозита:
8.81%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
10 (76.92%)
Коротких трейдов:
3 (23.08%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-5.55 USD
Средняя прибыль:
25.48 USD
Средний убыток:
-75.38 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-185.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-185.30 USD (3)
Прирост в месяц:
-14.44%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
96.86 USD
Максимальная:
188.24 USD (31.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.81% (188.10 USD)
По эквити:
3.02% (12.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|116
|GBPUSD
|-188
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.1K
|GBPUSD
|-690
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.93 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +172.53 USD
Макс. убыток в серии: -185.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
