- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
9 (69.23%)
損失トレード:
4 (30.77%)
ベストトレード:
89.93 USD
最悪のトレード:
-112.23 USD
総利益:
229.32 USD (10 660 pips)
総損失:
-301.80 USD (6 297 pips)
最大連続の勝ち:
3 (172.53 USD)
最大連続利益:
172.53 USD (3)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
9.13%
最大入金額:
17.49%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
10 (76.92%)
短いトレード:
3 (23.08%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-5.58 USD
平均利益:
25.48 USD
平均損失:
-75.45 USD
最大連続の負け:
3 (-185.30 USD)
最大連続損失:
-185.30 USD (3)
月間成長:
-14.44%
アルゴリズム取引:
46%
残高によるドローダウン:
絶対:
96.86 USD
最大の:
188.24 USD (31.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.81% (188.10 USD)
エクイティによる:
4.40% (18.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|116
|GBPUSD
|-188
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.1K
|GBPUSD
|-690
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +89.93 USD
最悪のトレード: -112 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +172.53 USD
最大連続損失: -185.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-14%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
2
46%
13
69%
9%
0.75
-5.58
USD
USD
32%
1:500