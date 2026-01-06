- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
9 (69.23%)
Negociações com perda:
4 (30.77%)
Melhor negociação:
89.93 USD
Pior negociação:
-112.23 USD
Lucro bruto:
229.32 USD (10 660 pips)
Perda bruta:
-301.52 USD (6 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (172.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
172.53 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
15.61%
Depósito máximo carregado:
8.81%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
10 (76.92%)
Negociações curtas:
3 (23.08%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-5.55 USD
Lucro médio:
25.48 USD
Perda média:
-75.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-185.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-185.30 USD (3)
Crescimento mensal:
-14.44%
Algotrading:
46%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
96.86 USD
Máximo:
188.24 USD (31.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.81% (188.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.02% (12.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|116
|GBPUSD
|-188
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.1K
|GBPUSD
|-690
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.93 USD
Pior negociação: -112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +172.53 USD
Máxima perda consecutiva: -185.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
2
46%
13
69%
16%
0.76
-5.55
USD
USD
32%
1:500