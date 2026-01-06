SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Golden XAU
Alejandro Toro Ibanez

Golden XAU

Alejandro Toro Ibanez
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -14%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
9 (69.23%)
Negociações com perda:
4 (30.77%)
Melhor negociação:
89.93 USD
Pior negociação:
-112.23 USD
Lucro bruto:
229.32 USD (10 660 pips)
Perda bruta:
-301.52 USD (6 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (172.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
172.53 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
15.61%
Depósito máximo carregado:
8.81%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
10 (76.92%)
Negociações curtas:
3 (23.08%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-5.55 USD
Lucro médio:
25.48 USD
Perda média:
-75.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-185.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-185.30 USD (3)
Crescimento mensal:
-14.44%
Algotrading:
46%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
96.86 USD
Máximo:
188.24 USD (31.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.81% (188.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.02% (12.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 10
GBPUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 116
GBPUSD -188
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.1K
GBPUSD -690
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.93 USD
Pior negociação: -112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +172.53 USD
Máxima perda consecutiva: -185.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Golden XAU
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
428
USD
2
46%
13
69%
16%
0.76
-5.55
USD
32%
1:500
