- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
9 (69.23%)
亏损交易:
4 (30.77%)
最好交易:
89.93 USD
最差交易:
-112.23 USD
毛利:
229.32 USD (10 660 pips)
毛利亏损:
-301.52 USD (6 297 pips)
最大连续赢利:
3 (172.53 USD)
最大连续盈利:
172.53 USD (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
15.61%
最大入金加载:
8.81%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.38
长期交易:
10 (76.92%)
短期交易:
3 (23.08%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-5.55 USD
平均利润:
25.48 USD
平均损失:
-75.38 USD
最大连续失误:
3 (-185.30 USD)
最大连续亏损:
-185.30 USD (3)
每月增长:
-14.44%
算法交易:
46%
结余跌幅:
绝对:
96.86 USD
最大值:
188.24 USD (31.83%)
相对跌幅:
结余:
31.81% (188.10 USD)
净值:
3.02% (12.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|116
|GBPUSD
|-188
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.1K
|GBPUSD
|-690
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.93 USD
最差交易: -112 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +172.53 USD
最大连续亏损: -185.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-14%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
2
46%
13
69%
16%
0.76
-5.55
USD
USD
32%
1:500