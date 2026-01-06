- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
9 (69.23%)
Verlusttrades:
4 (30.77%)
Bester Trade:
89.93 USD
Schlechtester Trade:
-112.23 USD
Bruttoprofit:
229.32 USD (10 660 pips)
Bruttoverlust:
-301.80 USD (6 297 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (172.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
172.53 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
9.13%
Max deposit load:
17.49%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.39
Long-Positionen:
10 (76.92%)
Short-Positionen:
3 (23.08%)
Profit-Faktor:
0.76
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-75.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-185.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-185.30 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-14.44%
Algo-Trading:
40%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
96.86 USD
Maximaler:
188.24 USD (31.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.81% (188.10 USD)
Kapital:
4.40% (18.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|116
|GBPUSD
|-188
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.1K
|GBPUSD
|-690
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +89.93 USD
Schlechtester Trade: -112 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -185.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
USD
446
USD
USD
2
40%
13
69%
9%
0.75
-5.58
USD
USD
32%
1:500