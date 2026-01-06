SignaleKategorien
Alejandro Toro Ibanez

Golden XAU

Alejandro Toro Ibanez
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
9 (69.23%)
Verlusttrades:
4 (30.77%)
Bester Trade:
89.93 USD
Schlechtester Trade:
-112.23 USD
Bruttoprofit:
229.32 USD (10 660 pips)
Bruttoverlust:
-301.80 USD (6 297 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (172.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
172.53 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
9.13%
Max deposit load:
17.49%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.39
Long-Positionen:
10 (76.92%)
Short-Positionen:
3 (23.08%)
Profit-Faktor:
0.76
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-75.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-185.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-185.30 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-14.44%
Algo-Trading:
40%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
96.86 USD
Maximaler:
188.24 USD (31.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.81% (188.10 USD)
Kapital:
4.40% (18.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 10
GBPUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 116
GBPUSD -188
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.1K
GBPUSD -690
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.93 USD
Schlechtester Trade: -112 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -185.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Keine Bewertungen
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
