- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
8 (66.66%)
Loss Trade:
4 (33.33%)
Best Trade:
89.93 USD
Worst Trade:
-112.23 USD
Profitto lordo:
220.74 USD (10 442 pips)
Perdita lorda:
-301.52 USD (6 297 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (172.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.53 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
15.61%
Massimo carico di deposito:
8.81%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-6.73 USD
Profitto medio:
27.59 USD
Perdita media:
-75.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-185.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-185.30 USD (3)
Crescita mensile:
-16.13%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.86 USD
Massimale:
188.24 USD (31.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.81% (188.10 USD)
Per equità:
3.02% (12.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|-188
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.8K
|GBPUSD
|-690
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.93 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +172.53 USD
Massima perdita consecutiva: -185.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
2
38%
12
66%
16%
0.73
-6.73
USD
USD
32%
1:500