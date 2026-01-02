SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS 51325016 metaPRO AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51325016 metaPRO AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
125 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 59%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
161 (68.80%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (31.20%)
En iyi işlem:
11 504.00 USD
En kötü işlem:
-1 814.00 USD
Brüt kâr:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Brüt zarar:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 111.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 952.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.07
Alış işlemleri:
119 (50.85%)
Satış işlemleri:
115 (49.15%)
Kâr faktörü:
2.77
Beklenen getiri:
137.99 USD
Ortalama kâr:
314.08 USD
Ortalama zarar:
-250.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6 369.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 369.75 USD (5)
Aylık büyüme:
1.01%
Yıllık tahmin:
12.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 369.75 USD (20.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.39% (6 369.75 USD)
Varlığa göre:
0.03% (27.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 504.00 USD
En kötü işlem: -1 814 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 111.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 369.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 21
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.38 × 8
BlackBullMarkets-Live
1.33 × 3
İnceleme yok
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
