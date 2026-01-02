- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
234
Negociações com lucro:
161 (68.80%)
Negociações com perda:
73 (31.20%)
Melhor negociação:
11 504.00 USD
Pior negociação:
-1 814.00 USD
Lucro bruto:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Perda bruta:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 111.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 952.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.10%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
5.07
Negociações longas:
119 (50.85%)
Negociações curtas:
115 (49.15%)
Fator de lucro:
2.77
Valor esperado:
137.99 USD
Lucro médio:
314.08 USD
Perda média:
-250.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-6 369.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 369.75 USD (5)
Crescimento mensal:
1.01%
Previsão anual:
12.25%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 369.75 USD (20.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.39% (6 369.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.05% (53.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11 504.00 USD
Pior negociação: -1 814 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 111.30 USD
Máxima perda consecutiva: -6 369.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 21
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|1.33 × 3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
59%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
125
99%
234
68%
100%
2.76
137.99
USD
USD
11%
1:200