Wijanarko Putro Santoso

NS 51325016 metaPRO AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
Confiabilidade
125 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 59%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
234
Negociações com lucro:
161 (68.80%)
Negociações com perda:
73 (31.20%)
Melhor negociação:
11 504.00 USD
Pior negociação:
-1 814.00 USD
Lucro bruto:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Perda bruta:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 111.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 952.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.10%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
5.07
Negociações longas:
119 (50.85%)
Negociações curtas:
115 (49.15%)
Fator de lucro:
2.77
Valor esperado:
137.99 USD
Lucro médio:
314.08 USD
Perda média:
-250.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-6 369.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 369.75 USD (5)
Crescimento mensal:
1.01%
Previsão anual:
12.25%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 369.75 USD (20.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.39% (6 369.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.05% (53.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11 504.00 USD
Pior negociação: -1 814 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 111.30 USD
Máxima perda consecutiva: -6 369.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live04
0.00 × 21
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.38 × 8
BlackBullMarkets-Live
1.33 × 3
