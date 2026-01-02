- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
234
利益トレード:
161 (68.80%)
損失トレード:
73 (31.20%)
ベストトレード:
11 504.00 USD
最悪のトレード:
-1 814.00 USD
総利益:
50 567.13 USD (46 332 pips)
総損失:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 111.30 USD)
最大連続利益:
12 952.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
5.07
長いトレード:
119 (50.85%)
短いトレード:
115 (49.15%)
プロフィットファクター:
2.77
期待されたペイオフ:
137.99 USD
平均利益:
314.08 USD
平均損失:
-250.37 USD
最大連続の負け:
5 (-6 369.75 USD)
最大連続損失:
-6 369.75 USD (5)
月間成長:
1.01%
年間予想:
12.25%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 369.75 USD (20.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.39% (6 369.75 USD)
エクイティによる:
0.05% (53.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11 504.00 USD
最悪のトレード: -1 814 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 111.30 USD
最大連続損失: -6 369.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 21
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|1.33 × 3
