Total de Trades:
234
Transacciones Rentables:
161 (68.80%)
Transacciones Irrentables:
73 (31.20%)
Mejor transacción:
11 504.00 USD
Peor transacción:
-1 814.00 USD
Beneficio Bruto:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 111.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12 952.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.10%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
5.07
Transacciones Largas:
119 (50.85%)
Transacciones Cortas:
115 (49.15%)
Factor de Beneficio:
2.77
Beneficio Esperado:
137.99 USD
Beneficio medio:
314.08 USD
Pérdidas medias:
-250.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-6 369.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 369.75 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.01%
Pronóstico anual:
12.25%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6 369.75 USD (20.60%)
Reducción relativa:
De balance:
11.39% (6 369.75 USD)
De fondos:
0.06% (61.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +11 504.00 USD
Peor transacción: -1 814 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 111.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 369.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 21
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|1.33 × 3
