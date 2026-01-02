SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / NS 51325016 metaPRO AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51325016 metaPRO AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
125 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 59%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
234
Transacciones Rentables:
161 (68.80%)
Transacciones Irrentables:
73 (31.20%)
Mejor transacción:
11 504.00 USD
Peor transacción:
-1 814.00 USD
Beneficio Bruto:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 111.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12 952.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.10%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
5.07
Transacciones Largas:
119 (50.85%)
Transacciones Cortas:
115 (49.15%)
Factor de Beneficio:
2.77
Beneficio Esperado:
137.99 USD
Beneficio medio:
314.08 USD
Pérdidas medias:
-250.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-6 369.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 369.75 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.01%
Pronóstico anual:
12.25%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6 369.75 USD (20.60%)
Reducción relativa:
De balance:
11.39% (6 369.75 USD)
De fondos:
0.06% (61.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11 504.00 USD
Peor transacción: -1 814 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 111.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 369.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live04
0.00 × 21
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.38 × 8
BlackBullMarkets-Live
1.33 × 3
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NS 51325016 metaPRO AUDUSD
30 USD al mes
59%
0
0
USD
106K
USD
125
99%
234
68%
100%
2.76
137.99
USD
11%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.