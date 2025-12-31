- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
0.00 GBP
Brüt zarar:
-0.14 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 GBP (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
82.68%
Maks. mevduat yükü:
7.08%
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
0.00 GBP
Ortalama kâr:
0.00 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 GBP
Maksimum:
0.14 GBP (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
9.45% (47.50 GBP)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
0%
0
0
USD
USD
503
GBP
GBP
1
0%
0
0%
83%
0.00
0.00
GBP
GBP
9%
1:500