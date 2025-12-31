СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gain or Lost 50 Dollars
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Gain or Lost 50 Dollars

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 47%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
8 (66.66%)
Убыточных трейдов:
4 (33.33%)
Лучший трейд:
90.51 GBP
Худший трейд:
-56.06 GBP
Общая прибыль:
330.97 GBP (52 782 pips)
Общий убыток:
-122.06 GBP (21 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (177.35 GBP)
Макс. прибыль в серии:
177.35 GBP (5)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
31.05%
Макс. загрузка депозита:
29.03%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
6 (50.00%)
Коротких трейдов:
6 (50.00%)
Профит фактор:
2.71
Мат. ожидание:
17.41 GBP
Средняя прибыль:
41.37 GBP
Средний убыток:
-30.52 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-64.47 GBP)
Макс. убыток в серии:
-64.47 GBP (3)
Прирост в месяц:
47.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.75 GBP
Максимальная:
64.47 GBP (10.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.60% (64.47 GBP)
По эквити:
11.82% (59.45 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 7
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 183
XAUUSD 86
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 32K
XAUUSD -421
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +90.51 GBP
Худший трейд: -56 GBP
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +177.35 GBP
Макс. убыток в серии: -64.47 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Нет отзывов
2026.01.01 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 14:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gain or Lost 50 Dollars
50 USD в месяц
47%
0
0
USD
539
GBP
1
0%
12
66%
31%
2.71
17.41
GBP
12%
1:500
Копировать

