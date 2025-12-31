- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
8 (66.66%)
Убыточных трейдов:
4 (33.33%)
Лучший трейд:
90.51 GBP
Худший трейд:
-56.06 GBP
Общая прибыль:
330.97 GBP (52 782 pips)
Общий убыток:
-122.06 GBP (21 153 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (177.35 GBP)
Макс. прибыль в серии:
177.35 GBP (5)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
31.05%
Макс. загрузка депозита:
29.03%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
6 (50.00%)
Коротких трейдов:
6 (50.00%)
Профит фактор:
2.71
Мат. ожидание:
17.41 GBP
Средняя прибыль:
41.37 GBP
Средний убыток:
-30.52 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-64.47 GBP)
Макс. убыток в серии:
-64.47 GBP (3)
Прирост в месяц:
47.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.75 GBP
Максимальная:
64.47 GBP (10.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.60% (64.47 GBP)
По эквити:
11.82% (59.45 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|183
|XAUUSD
|86
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|32K
|XAUUSD
|-421
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +90.51 GBP
Худший трейд: -56 GBP
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +177.35 GBP
Макс. убыток в серии: -64.47 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
