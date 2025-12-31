- 成长
交易:
12
盈利交易:
8 (66.66%)
亏损交易:
4 (33.33%)
最好交易:
90.51 GBP
最差交易:
-56.06 GBP
毛利:
330.97 GBP (52 782 pips)
毛利亏损:
-122.06 GBP (21 153 pips)
最大连续赢利:
5 (177.35 GBP)
最大连续盈利:
177.35 GBP (5)
夏普比率:
0.40
交易活动:
31.05%
最大入金加载:
29.03%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.24
长期交易:
6 (50.00%)
短期交易:
6 (50.00%)
利润因子:
2.71
预期回报:
17.41 GBP
平均利润:
41.37 GBP
平均损失:
-30.52 GBP
最大连续失误:
3 (-64.47 GBP)
最大连续亏损:
-64.47 GBP (3)
每月增长:
47.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
56.75 GBP
最大值:
64.47 GBP (10.35%)
相对跌幅:
结余:
11.60% (64.47 GBP)
净值:
11.82% (59.45 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|183
|XAUUSD
|86
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|32K
|XAUUSD
|-421
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +90.51 GBP
最差交易: -56 GBP
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +177.35 GBP
最大连续亏损: -64.47 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
