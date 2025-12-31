- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
8 (66.66%)
Verlusttrades:
4 (33.33%)
Bester Trade:
90.51 GBP
Schlechtester Trade:
-56.06 GBP
Bruttoprofit:
330.97 GBP (52 782 pips)
Bruttoverlust:
-122.06 GBP (21 153 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (177.35 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
177.35 GBP (5)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
27.15%
Max deposit load:
29.03%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.24
Long-Positionen:
6 (50.00%)
Short-Positionen:
6 (50.00%)
Profit-Faktor:
2.71
Mathematische Gewinnerwartung:
17.41 GBP
Durchschnittlicher Profit:
41.37 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-30.52 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-64.47 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-64.47 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
47.23%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.75 GBP
Maximaler:
64.47 GBP (10.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.60% (64.47 GBP)
Kapital:
11.82% (59.45 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|183
|XAUUSD
|86
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|32K
|XAUUSD
|-421
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +90.51 GBP
Schlechtester Trade: -56 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +177.35 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -64.47 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
47%
0
0
USD
USD
539
GBP
GBP
1
0%
12
66%
27%
2.71
17.41
GBP
GBP
12%
1:500