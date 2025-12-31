SignaleKategorien
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Gain or Lost 50 Dollars

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 47%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
8 (66.66%)
Verlusttrades:
4 (33.33%)
Bester Trade:
90.51 GBP
Schlechtester Trade:
-56.06 GBP
Bruttoprofit:
330.97 GBP (52 782 pips)
Bruttoverlust:
-122.06 GBP (21 153 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (177.35 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
177.35 GBP (5)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
27.15%
Max deposit load:
29.03%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.24
Long-Positionen:
6 (50.00%)
Short-Positionen:
6 (50.00%)
Profit-Faktor:
2.71
Mathematische Gewinnerwartung:
17.41 GBP
Durchschnittlicher Profit:
41.37 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-30.52 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-64.47 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-64.47 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
47.23%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.75 GBP
Maximaler:
64.47 GBP (10.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.60% (64.47 GBP)
Kapital:
11.82% (59.45 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 7
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 183
XAUUSD 86
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 32K
XAUUSD -421
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +90.51 GBP
Schlechtester Trade: -56 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +177.35 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -64.47 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Keine Bewertungen
2026.01.01 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 14:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
