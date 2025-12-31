- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
8 (66.66%)
Negociações com perda:
4 (33.33%)
Melhor negociação:
90.51 GBP
Pior negociação:
-56.06 GBP
Lucro bruto:
330.97 GBP (52 782 pips)
Perda bruta:
-122.06 GBP (21 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (177.35 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
177.35 GBP (5)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
27.15%
Depósito máximo carregado:
29.03%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.24
Negociações longas:
6 (50.00%)
Negociações curtas:
6 (50.00%)
Fator de lucro:
2.71
Valor esperado:
17.41 GBP
Lucro médio:
41.37 GBP
Perda média:
-30.52 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-64.47 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-64.47 GBP (3)
Crescimento mensal:
47.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.75 GBP
Máximo:
64.47 GBP (10.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.60% (64.47 GBP)
Pelo Capital Líquido:
11.82% (59.45 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|183
|XAUUSD
|86
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|32K
|XAUUSD
|-421
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +90.51 GBP
Pior negociação: -56 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +177.35 GBP
Máxima perda consecutiva: -64.47 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.67 × 103
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
47%
0
0
USD
USD
539
GBP
GBP
1
0%
12
66%
27%
2.71
17.41
GBP
GBP
12%
1:500