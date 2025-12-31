SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gain or Lost 50 Dollars
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Gain or Lost 50 Dollars

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 47%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
8 (66.66%)
Negociações com perda:
4 (33.33%)
Melhor negociação:
90.51 GBP
Pior negociação:
-56.06 GBP
Lucro bruto:
330.97 GBP (52 782 pips)
Perda bruta:
-122.06 GBP (21 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (177.35 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
177.35 GBP (5)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
27.15%
Depósito máximo carregado:
29.03%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.24
Negociações longas:
6 (50.00%)
Negociações curtas:
6 (50.00%)
Fator de lucro:
2.71
Valor esperado:
17.41 GBP
Lucro médio:
41.37 GBP
Perda média:
-30.52 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-64.47 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-64.47 GBP (3)
Crescimento mensal:
47.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.75 GBP
Máximo:
64.47 GBP (10.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.60% (64.47 GBP)
Pelo Capital Líquido:
11.82% (59.45 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 7
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 183
XAUUSD 86
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 32K
XAUUSD -421
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +90.51 GBP
Pior negociação: -56 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +177.35 GBP
Máxima perda consecutiva: -64.47 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.67 × 103
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.01 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Share of trading days is too low
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 14:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gain or Lost 50 Dollars
50 USD por mês
47%
0
0
USD
539
GBP
1
0%
12
66%
27%
2.71
17.41
GBP
12%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.